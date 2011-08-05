〔香港股市〕午後盘初跌幅一度扩大至逾5%,创10个月来低点

英国财政：2020年下次全国大选前，税务负担将升至逾30年最高--IFS
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透香港8月5日电---在美股重挫的拖累下,香港股市周五午後盘初持续下跌,跌幅一度逾5%至10个月低点.
本地时间下午2:25时,恒生指数.HSI下挫4.95%至20,800.73点,稍早触及20,761.98点,为2010年9月1日20,529.87以来最低.
市场担忧全球经济前景,令美股道琼指数.DJI大跌4.31%,影响所及,亚洲股市全面皆墨,日本股市.N225大跌3.72%,韩股.KS11亦跌3.70%;台股.TWII则是暴跌5.58%.(完)
--记者 李珊珊; 审校 黄凯
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透华盛顿2月6日 - 美国商品期货交易委员会(CFTC)周一下令，福汇(FXCM)、母公司福汇控股、及两名创始合伙人Dror Niv与William Ahdout需支付700万美元，以和解欺诈外汇散户的指控。
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