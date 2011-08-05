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市场报道 | 2011年 8月 5日 星期五 14:35 BJT

〔香港股市〕午後盘初跌幅一度扩大至逾5%,创10个月来低点

路透香港8月5日电---在美股重挫的拖累下,香港股市周五午後盘初持续下跌,跌幅一度逾5%至10个月低点.

本地时间下午2:25时,恒生指数.HSI下挫4.95%至20,800.73点,稍早触及20,761.98点,为2010年9月1日20,529.87以来最低.

市场担忧全球经济前景,令美股道琼指数.DJI大跌4.31%,影响所及,亚洲股市全面皆墨,日本股市.N225大跌3.72%,韩股.KS11亦跌3.70%;台股.TWII则是暴跌5.58%.(完)

--记者 李珊珊; 审校 黄凯

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