〔亚洲资金流向〕新兴市场股票基金录得12亿美元资金流出--花旗

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透香港8月5日电---投资银行花旗周五发布报告称,截至本周三的一周内,新兴市场股票基金录得12亿美元资金流出,占资产管理总值0.16%,资金流动仍然缺乏方向.
报告称,从环球新兴市场、EMEA(欧洲、中东、非洲)和拉美流出的资金分别占各自管理资产总值的0.18%、0.29%和0.79%.亚洲除日本地区是唯一录得资金流入的地区,但金额微乎其微.
报告并称,新兴市场股票基金中90%的资金赎回来自非ETF.美国信贷评级可能下调、恶化的环球经济增长和蔓延的欧洲债务危机,都增加了宏观前景的不确定性,影响了投资者情绪.
此外,亚洲除日本地区整体比较平静.在日本,连续五周资金流入趋势中断,不过流出量非常小.资金很可能在近期重拾流入日本的趋势,考虑到日本央行增加资产购买规模.(完)
--记者 陈敏; 审校 丁淑琴
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。