〔亚洲资金流向〕新兴市场股票基金录得12亿美元资金流出--花旗

路透香港8月5日电---投资银行花旗周五发布报告称,截至本周三的一周内,新兴市场股票基金录得12亿美元资金流出,占资产管理总值0.16%,资金流动仍然缺乏方向.

报告称,从环球新兴市场、EMEA(欧洲、中东、非洲)和拉美流出的资金分别占各自管理资产总值的0.18%、0.29%和0.79%.亚洲除日本地区是唯一录得资金流入的地区,但金额微乎其微.

报告并称,新兴市场股票基金中90%的资金赎回来自非ETF.美国信贷评级可能下调、恶化的环球经济增长和蔓延的欧洲债务危机,都增加了宏观前景的不确定性,影响了投资者情绪.

此外,亚洲除日本地区整体比较平静.在日本,连续五周资金流入趋势中断,不过流出量非常小.资金很可能在近期重拾流入日本的趋势,考虑到日本央行增加资产购买规模.(完)