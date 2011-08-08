〔香港房地产〕收紧按揭後首次卖地,九肚山豪宅地成交价料达84.6亿港元

* 拍卖日期:8月9日(周二),香港时间14:30

* 沙田九肚山土地成交价料达84.6亿港元

* 市场阴霾密布,发展商出价态度对後市具指标作用

记者 梁慧仪

路透香港8月8日电---香港政府将于周二(9日)公开拍卖沙田九肚山一幅豪宅土地,市场预测平均成交价达84.6亿港元.由于近期环球金融市场动荡,加上市场忧虑政府会推出更多的楼市措施,发展商的出价态度,对後市走向将有指标作用.

是次为政府本财政年度的第四次土地公开拍卖,该幅土地的地盘面积约2.3万平方米,最高楼面面积为9.6万平方米(约103.14万平方尺).发展项目的住宅单位总数不得少于970个.路透综合六名分析师及测量师估计成交价介乎72.4-92.83亿港元;相当于每平方尺楼面地价7,020-9,000港元.

"近期股市波动,卖地气氛或会受影响,可能会以下限成交."明富环球大中华房地产研究部主管颜伟洪说.

他表示,政府近期大量增加土地供应,除住宅外,也有其他的商业用地."政府推那麽多土地,地价会有下调压力,但应不会大幅调整."

今年以来香港的住宅楼价累计上涨12%,并超越了1997年的高峰水平.而在6月份对上一次拍卖半山波老道土地,由长江实业(0001.HK)以116.5亿港元高价成交後翌日,香港政府再度出招,进一步收紧住宅按揭成数,并首次强制提高主要收入非来自香港的购房者的首付比例.同时,政府亦落实增加土地供应,于7-9月推出能提供6,000个住宅单位的土地,较首季大增一倍.

其後,特区行政长官曾荫权表示,政府会考虑包括复建居者有其屋在内的不同资助房屋计划,并会在10月份的施政报告中,交代整套房屋政策,加深了市场对政府打压楼市的忧虑,冷却楼市交投,中小型住宅首当其冲.7月份送交土地注册处注册的住宅楼宇买卖合约按月大跌42%,按年跌近六成;涉及金融按月及按年分别下滑四成及39%.

投行摩根士丹利在报告中称,本次卖地有多项值得关注的因素,首先,这为政府6月份收紧按揭後的首次卖地;此外,由于该项目限建最少970个单位,故亦是一个参看发展商对楼市前景看法的有意思的指标.

韦坚信测量师行估价部董事林晋超则表示,虽然市况不稳,但由投得土地到项目落成,将会是三年以後的事情,故相信一时的市场波动不会对卖地成绩带来太大的影响.

三星证券预期,近期出售西九龙豪宅楼盘"珑玺"大卖的新鸿基地产(0016.HK)有可能参与竞投九肚山土地,因该公司自该楼盘套现达140亿港元.

以下为分析师及测量师对九肚山土地的估值:

预测成交价(亿港元)

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韦坚信测量师行 72.4

美联测量师行 82.5

威格斯 82.5

大和 84.6

三星证券 92.52

未来资产 92.83

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预测中值 84.6 (完)

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