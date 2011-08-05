〔香港个股〕渣打预期下半年香港贷款增长放慢,净息差则持平上半年

路透香港8月5日电---业务聚焦亚洲的渣打集团(2888.HK)周五称,预期下半年其香港业务的贷款增长将会放缓,惟该行致力调整贷款结构,相信下半年的净息差可保持与上半年相若水平.

香港市场是渣打集团于今年上半年的主要增长动力,也是盈利最高的单一市场.

渣打香港行政总裁洪丕正在记者会上表示,受制于资金增长较慢,相信下半年的贷款增长较上半年有所放慢.

"贷款增长对净息差有正面影响,但更重要是能够将贷款组合中的高回报贷款取代低回报资产."他说.

他并称,今年初存款息差有所拉阔,但预期银行间的存款竞争持续激烈,使净息差将呈收窄的趋势.但对渣打来说,由于个人及企业贷款业务的息率仍有上调空间,希望有助抵销息差收窄压力,使下半年的净息差保持在上半年相若水平.

渣打集团此前公布,今年首六个月净利按年升20%,主要得益于严谨控制成本且收入增长理想.该行预计,下半年可保持强劲势头,全年及以後年度收入均达双位数增长.[ID:nCT0386450]

期内,集团净息差为2.3%,略高于2010年下半年.

其中,受惠于净息差扩大,渣打香港的经营溢利按年升55%至7.9亿美元,并占整个集团的经营溢利比重21.7%.

另外,虽然今天股市和汇市剧烈波动,洪丕正表示,没有迹象显示资金大举撤出香港市场.他认为,市况波动只反映投资者对欧美经济复苏信心,相信亚洲经济基调良好,而香港可保持较佳的经济增长.

渣打集团周五收跌3.88%,报190.8港元;大市恒生指数.HSI收跌4.29%.(完)