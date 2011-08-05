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市场报道 | 2011年 8月 5日 星期五 16:25 BJT

〔香港股市〕恒生指数收盘大跌4.29%,成交量升至八个月高位

路透香港8月5日电---香港股市周五录得2008年金融危机迄今最高单日跌幅,未来预计仍有可能下挫;因欧洲债务危机加剧及西方国家成长停滞引发全球股市下挫,投资者削减景气循环类股仓位.

恒生指数.HSI重挫4.29%,收报20,946.14点,恒生国企指数.HSCE大跌3.86%至11,434.59点.

沪综指.SSEC收挫2.15%,报2,626.42点,盘中一度创下10个月来低点.(完)

--编译 洪曦;审校 龚芳

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