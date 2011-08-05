〔香港股市〕恒生指数收盘大跌4.29%,成交量升至八个月高位

英国财政：2020年下次全国大选前，税务负担将升至逾30年最高--IFS
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透香港8月5日电---香港股市周五录得2008年金融危机迄今最高单日跌幅,未来预计仍有可能下挫;因欧洲债务危机加剧及西方国家成长停滞引发全球股市下挫,投资者削减景气循环类股仓位.
恒生指数.HSI重挫4.29%,收报20,946.14点,恒生国企指数.HSCE大跌3.86%至11,434.59点.
沪综指.SSEC收挫2.15%,报2,626.42点,盘中一度创下10个月来低点.(完)
--编译 洪曦;审校 龚芳
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透华盛顿2月6日 - 美国商品期货交易委员会(CFTC)周一下令，福汇(FXCM)、母公司福汇控股、及两名创始合伙人Dror Niv与William Ahdout需支付700万美元，以和解欺诈外汇散户的指控。
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