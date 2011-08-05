〔香港房地产〕中小型楼价连跌两周,港股下跌延长调整期--中原地产

路透香港8月5日电---中原地产最近公布的中原城市领先指数(CCL)按周轻微上升,但反映中小型住宅楼价的大型屋苑领先指数(CCL Mass)则连跌两周,反映银行收紧按揭对中小型住宅楼价的影响较大.

此外,该行预期,港股今天大跌,将会延长楼价的调整期.

周五公布的CCL报99.11点,较上周升0.1%;CCL Mass则按周下跌0.6%,两周累计跌0.7%.

"这反映豪宅楼价上升,中小型住宅楼价却下降.可见银行收紧按揭对中小型住宅楼价的影响较大."中原地产研究部联席董事黄良升指出.

汇丰银行上月7日第四度调升以香港银行同业拆息(HIBOR)为基准的按揭利率(H按).由于豪宅买家对按揭的依赖较少,所以豪宅楼价依然高企.

香港股市.HSI今天收盘大跌938.6点,跌幅4.29%,为10个月以来低位.黄良升表示,这将会延长楼价的调整期,料楼价调整幅度可达半成.

最新的指数是根据于7月25至31日期间所签订正式买卖合约的中原成交计算,当中有近八成半的交易是在7月11至17日签临时买卖合约.

CCL反映香港的二手住宅楼价,以1997年7月楼市顶峰为指数的基期,基期指数定为100.

以下为CCL过去12周的表现:

日期 CCL指数

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7/31 99.11

7/24 99.00

7/17 99.08

7/10 98.89

7/3 100.29

6/26 99.23

6/19 98.73

6/12 99.70

6/5 100.72

5/29 99.43

5/22 98.16

5/15 97.44 (完)

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