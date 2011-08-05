〔香港房地产〕中小型楼价连跌两周,港股下跌延长调整期--中原地产

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透香港8月5日电---中原地产最近公布的中原城市领先指数(CCL)按周轻微上升,但反映中小型住宅楼价的大型屋苑领先指数(CCL Mass)则连跌两周,反映银行收紧按揭对中小型住宅楼价的影响较大.
此外,该行预期,港股今天大跌,将会延长楼价的调整期.
周五公布的CCL报99.11点,较上周升0.1%;CCL Mass则按周下跌0.6%,两周累计跌0.7%.
"这反映豪宅楼价上升,中小型住宅楼价却下降.可见银行收紧按揭对中小型住宅楼价的影响较大."中原地产研究部联席董事黄良升指出.
汇丰银行上月7日第四度调升以香港银行同业拆息(HIBOR)为基准的按揭利率(H按).由于豪宅买家对按揭的依赖较少,所以豪宅楼价依然高企.
香港股市.HSI今天收盘大跌938.6点,跌幅4.29%,为10个月以来低位.黄良升表示,这将会延长楼价的调整期,料楼价调整幅度可达半成.
最新的指数是根据于7月25至31日期间所签订正式买卖合约的中原成交计算,当中有近八成半的交易是在7月11至17日签临时买卖合约.
CCL反映香港的二手住宅楼价,以1997年7月楼市顶峰为指数的基期,基期指数定为100.
以下为CCL过去12周的表现:
日期 CCL指数
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7/31 99.11
7/24 99.00
7/17 99.08
7/10 98.89
7/3 100.29
6/26 99.23
6/19 98.73
6/12 99.70
6/5 100.72
5/29 99.43
5/22 98.16
5/15 97.44 (完)
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--记者 梁慧仪; 审校 乔艳红
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。