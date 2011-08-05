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市场报道 | 2011年 8月 5日 星期五 17:35 BJT

〔香港个股〕中芯国际宣布委任邱慈云为CEO,即日生效

路透香港8月5日电---中芯国际(0981.HK)周五公布,委任邱慈云为首席执行官兼执行董事,代替此前离职的王宁国,其任命即日生效.

中芯国际的公告称,现年55岁的邱慈云有着逾27年的半导体产业经验,曾于2010-2011年间担任上海华力微电子有限公司的副总裁和首席运营官.华力微电力为华虹NEC电子和上海华虹集团所参与投资之公司.

6月底,中芯国际原主席江上舟病逝,随後举行的股东大会上,王宁国意外落选执行董事一职.由于未能获重选为董事,王宁国于7月中辞去CEO职务.

中芯国际周五收跌6.52%,报0.43港元;过去一个月累计跌27%.(完)

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--记者 雷美珍; 审校 丁淑琴

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