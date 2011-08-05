〔香港个股〕中芯国际宣布委任邱慈云为CEO,即日生效

英国财政：2020年下次全国大选前，税务负担将升至逾30年最高--IFS
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透香港8月5日电---中芯国际(0981.HK)周五公布,委任邱慈云为首席执行官兼执行董事,代替此前离职的王宁国,其任命即日生效.
中芯国际的公告称,现年55岁的邱慈云有着逾27年的半导体产业经验,曾于2010-2011年间担任上海华力微电子有限公司的副总裁和首席运营官.华力微电力为华虹NEC电子和上海华虹集团所参与投资之公司.
6月底,中芯国际原主席江上舟病逝,随後举行的股东大会上,王宁国意外落选执行董事一职.由于未能获重选为董事,王宁国于7月中辞去CEO职务.
中芯国际周五收跌6.52%,报0.43港元;过去一个月累计跌27%.(完)
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--记者 雷美珍; 审校 丁淑琴
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透华盛顿2月6日 - 美国商品期货交易委员会(CFTC)周一下令，福汇(FXCM)、母公司福汇控股、及两名创始合伙人Dror Niv与William Ahdout需支付700万美元，以和解欺诈外汇散户的指控。
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