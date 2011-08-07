《香港报摘》--经济日报8月8日

--香港财经事务及库务局署理局长梁凤仪指,美国主权信贷评级虽历史性地失去AAA最高评级,但有关降级并非市场意料之外,相信整体市场利率会理性地消化.她又指,港元与美元挂钩与美国主权评级关系不大,故不会影响本港行之有效的联汇机制.

--财政司司长曾俊华已着令金融管理局就美国主权信贷评级下调风波对香港的影响提交评估报告.他表示,长远而言美元独大的状况是不健康的,大趋势是为人民币走出去提供了好时机.香港应积极把握发展人民币离岸中心的新机遇,为国家发展作出贡献之时,亦进一步巩固香港作为国际金融中心的地位.(完)