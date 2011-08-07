《香港报摘》--经济日报8月8日

日本股市：日经指数在安倍-特朗普会晤前触及两周低位，丰田跌2.8%
路透东京2月7日 - 日股日经指数周二上午跌至两周低位，之前全球股市下挫，日圆走高也打击总体人气，丰田汽车表现落后于大盘，之前该公司公布的获利预估不如预期。
* 要闻版头条:
--港股上周五饱受千点震荡,标准普尔周末降低美国信贷评级,将环球金融市场推向风口浪尖,亚洲股市料今延续上周跌市馀波,港股短线走势将异常波动.
* 其他:
--香港财经事务及库务局署理局长梁凤仪指,美国主权信贷评级虽历史性地失去AAA最高评级,但有关降级并非市场意料之外,相信整体市场利率会理性地消化.她又指,港元与美元挂钩与美国主权评级关系不大,故不会影响本港行之有效的联汇机制.
--财政司司长曾俊华已着令金融管理局就美国主权信贷评级下调风波对香港的影响提交评估报告.他表示,长远而言美元独大的状况是不健康的,大趋势是为人民币走出去提供了好时机.香港应积极把握发展人民币离岸中心的新机遇,为国家发展作出贡献之时,亦进一步巩固香港作为国际金融中心的地位.(完)
注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.
--整理 陈敏; 审校 张喜良
路透东京2月7日 - 日股日经指数周二上午跌至两周低位，之前全球股市下挫，日圆走高也打击总体人气，丰田汽车表现落后于大盘，之前该公司公布的获利预估不如预期。
交易商还称，虽然OPEC和俄罗斯迄今已经总计减产至少110万桶/日，但其他地区产量增加以及有迹象显示需求增长放缓，可能暗中破坏减产努力。
路透香港2月7日 - 中信资本控股有限公司称，旗下私募股权投资部门--中信资本已完成募集第三支日本并购基金，总规模300亿日圆。