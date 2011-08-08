《香港报摘》--信报8月8日

--评级机构标准普尔向全球金融市场投下深水炸弹,历史性地夺去美国的最高AAA评级,并警告有三分一机会再降级.加上欧债危机又起,意大利随时失守,全球股市过去两周跌跌不休,欧洲央行、七国集团(G7)和二十国集团(G20)周日被迫纷纷召开紧急会议磋商应对之道.

--美国被标普调降主权评级後,大批原本持有美元或美债的资金被迫另觅出路,但向来被视为最佳次选的欧罗,亦因为欧债问题岌岌可危而前景黯淡.市场人士认为,在美元欧罗齐弱、全球经济面临衰退之下,黄金短期内将成为投资者最後的避风港,预料金价在年内上望1,800美元.(完)