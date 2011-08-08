《香港报摘》--信报8月8日

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
* 头版头条:
--评级机构标准普尔向全球金融市场投下深水炸弹,历史性地夺去美国的最高AAA评级,并警告有三分一机会再降级.加上欧债危机又起,意大利随时失守,全球股市过去两周跌跌不休,欧洲央行、七国集团(G7)和二十国集团(G20)周日被迫纷纷召开紧急会议磋商应对之道.
* 其他:
--中国财政部今次拟发行总值达200亿元人民币的国债,会于今日进行路演,向机构投资者进行推介,适逢美债危机,反应备受关注.消息指,零售部分会于本月18日至31日进行发售.
--美国被标普调降主权评级後,大批原本持有美元或美债的资金被迫另觅出路,但向来被视为最佳次选的欧罗,亦因为欧债问题岌岌可危而前景黯淡.市场人士认为,在美元欧罗齐弱、全球经济面临衰退之下,黄金短期内将成为投资者最後的避风港,预料金价在年内上望1,800美元.(完)
注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.
--整理 陈敏; 审校 曾祥进
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。