《香港在美国上市的主要ADR股价表现表》--8月8日

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透香港8月8日电---以下为港股在美国上市的主要ADR收市价,以及与港股周五收市价的比较.(1美元=7.8051港元HKD=)
美国股市周五收盘涨跌互现,本周录得逾两年来最大周度跌幅,市场走势震荡,三大指数平盘上下游走,标普500指数终盘微幅收跌.
道琼工业指数.DJI上扬60.93点,或0.54%,报11,444.61点;标准普尔500指数.SPX微跌0.69点,或0.06%,报1,199.38点.Nasdaq指数.IXIC回落23.98点,或0.94%,报2,532.41点.[ID:nCN1881129]
公司名称 ADR代码 收盘价 涨跌幅 成交量 ADR折合每股普通股 较港股溢价
(美元) (%) (港元) (%)
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中海油 (0883.HK) (CEO.N) 199.360 -2.31 152972 15.560 0.13
中国铝业(2600.HK) (ACH.N) 18.920 -1.87 420949 5.907 -2.20
中国移动(0941.HK) (CHL.N) 47.250 -1.91 770204 73.758 -0.46
中国人寿(2628.HK) (LFC.N) 45.940 -1.67 351645 23.904 -1.02
中石油 (0857.HK) (PTR.N) 132.530 -0.52 244951 10.344 -0.15
中石化 (0386.HK) (SNP.N) 90.210 -1.36 179095 7.041 -0.83
汇丰控股(0005.HK) HBC.N 46.080 -1.31 1851020 71.932 -1.06
中电信 (0728.HK) (CHA.N) 60.280 -0.36 95472 4.705 -1.16
中国联通(0762.HK) (CHU.N) 19.270 -0.31 1386478 15.040 1.76
兖州煤业(1171.HK) (YZC.N) 34.340 -0.46 213062 26.803 -1.82
华能国际(0902.HK) (HNP.N) 18.200 -1.62 112475 3.551 -0.80
南方航空(1055.HK) (ZNH.N) 30.080 1.31 37907 4.696 -1.77
东方航空(0670.HK) (CEA.N) 21.500 -1.10 13680 1.678 -50.64
中芯国际(0981.HK) (SMI.N) 2.720 -1.45 175306 0.425 -1.26
--整理 陈敏
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。