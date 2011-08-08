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亚洲 | 2011年 8月 8日 星期一 08:30 BJT

《香港重要政经日程》--8月8日-8月12日

=====================今日香港主要政经消息===========================

8月8日(周一)

-- 香港公布7月外汇基金总资产数额.

-- 安踏体育(2020.HK)公布中期业绩.

-- TCL多媒体(1070.HK)公布中期业绩.

-- TCL通讯2618.HK公布中期业绩.

======================近期重要政经行事历============================

8月9日(周二)

-- 中国海外发展(0688.HK)公布中期业绩.

-- 华能国际电力股份(0902.HK)公布中期业绩.

-- 希慎兴业(0014.HK)公布中期业绩.

-- 紫金矿业(2899.HK)公布中期业绩.

8月10日(周三)

-- 国泰航空(0293.HK)中期业绩新闻发布会.

-- 中芯国际(0981.HK)>公布第二季度业绩.

-- 腾讯控股(0700.HK)公布中期业绩.

-- 澳博控股(0880.HK)公布中期业绩.

8月11日(周四)

-- 阿里巴巴1688.HK公布中期业绩.

-- 港铁公司(0066.HK)公布中期业绩.

-- 利丰(0494.HK)公布中期业绩.

-- 太古股份公司A(0019.HK)公布中期业绩.

*8月12日(周五)

-- 公布2011年二季度GDP.

-- 公布香港7月底外汇基金境外资产.

-- 重庆农村商业银行(3618.HK)公布上半年业绩.

-- 电讯盈科(0008.HK)公布上半年业绩.

-- 中国财险(2328.HK)公布上半年业绩.

-- 招金矿业(1818.HK)公布上半年业绩.

注: 1."*"代表新增.

2.路透中文快讯未必会另行报导上述各项相关内容.(完)

--整理 陈敏

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