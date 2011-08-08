《香港报摘》--其他报纸重要消息8月8日

* 明报

--香港政府自去年6月主动推地以来,过去15个月发展商已吸纳25幅地皮,总值约677亿港元.业界估计未来数月政府仍有近600亿港元地皮推出市场.

--据统计,由去年6月政府恢复主动推地起,长江实业(集团)(0001.HK)共斥逾234亿港元购入7幅地皮,成为买地王;新地(0016.HK)共斥逾196亿港元购入4幅地皮,暂居次位.

* 星岛日报

--财政司司长曾俊华在其网志表示,倘若美国的信贷评级一再遭到调低,美国国债以至整体市场利率难免有上升压力.港府消息人士表示,当局会密切监察今天的金融巿场情况,慎防会有不正当巿场行为,不会掉以轻心.

--据悉,汇丰银行(0005.HK)(HSBA.L)今天起推出年利率达1.25厘的三个月港元定存,入场新资金仅需5万元.汇丰吸存款的层面已蔓延至一般散户,远低于其他银行所需的金额.

--投资银行界消息透露,多家上市公司正在向港交所(0388.HK)了解配发人民币股票的可行性,即在原来的港元股票上增设人民币股票,其中包括红筹窗口公司.

* 苹果日报

--多间内地证券商认为,在欧美经济不稳,内地通胀难控下,即使7月份新增信贷介乎5,500亿元人民币至6,500亿元人民币之间,仍属受控范围.

--财政部今天在港推介其第三批总值200亿元人民币国债.消息透露,若一切按初订日期进行,共设4个部份,供机构投资者认购的150亿元人民币国债,将于本月17日进行招标及定价,供散户申购的50亿两年期零售部分,则于本月22日起开售,销售期为约一周.

* 东方日报

--理士国际(0842.HK)公布,旗下江苏理士正式成为美国大型连锁零售商和服务商PEP BOYS的铅酸蓄电池合格配套供应商,以供应PEP BOYS旗下各连锁商店和服务点销售的铅酸蓄电池.PEP BOYS在美国35个州及波多黎各建有超过700家连锁商店和7,000个服务点.

--正通汽车(1728.HK)公布,于8月6日与包头恒泰就收购包头市奥博投资谘询订立框架协议,若完成交易,正通将持有奥博投资全数股权.奥博投资主要于内地从事汽车经销业务,并以经销豪华品牌汽车为主,在内蒙古地区拥有12个汽车经营网点.

* 文汇报

--中国证监会日前发布新修订的"上市公司重大资产重组管理办法",规定借壳上市的主体必须满足持续经营时间3年以上、最近两个会计年度净利润均为正数且累计超过2,000万元人民币的条件.

--汽车代理商大昌行(1828.HK)物流业务董事谷大伟表示,除巩固核心汽车销售及相关业务外,正计划逐步扩展食品及消费品业务及物流业务,未来将在上海，深圳，广州及厦门拓展物流业务,并计划逐步将业务拓展至北方.

* 大公报

--中国心连心化肥(1866.HK)首席财务官阎蕴华强调,公司目前的发展重点是在建的河南省内兴建第4条尿素生产线,年产能80万吨,预计2013年投产.届时,公司的年产能将提升至200万吨尿素、100万吨复合肥以及30万吨甲醇.(完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.