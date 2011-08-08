〔香港金融〕美评级遭下调预期中,香港应发展离岸人民币中心--财政司长

路透香港8月8日电---香港财政司司长曾俊华称,标准普尔下调美国信贷评级在预计之内,香港应把握发展人民币离岸中心的新机遇,巩固国际金融中心地位.

曾俊华在其网志中指出,倘若美国的信贷评级一再遭到调低,美国国债以至整体市场利率难免有上升压力,进一步拖慢美国的复苏进程,亦不利世界经济.美国国债作为零风险资产的地位也会受到质疑,亦不利金融市场发展.

不过,美元毕竟是全球主要储备货币,现时没有其他足以全面取代美元的替代储备货币,也没有一个具足够容量和高流动性的替代债券市场.即使美国的信贷评级遭到下调,机构投资者和主权基金仍要继续持有美国国债,在未来一段时间内,美国国债仍是全球主要的投资工具.

"长远而言,美元独大的状况是不健康的.新兴经济体的货币在国际金融体系中应扮演更重要的角色,以配合他们经济实力的冒升.这大趋势为人民币走出去提供了好时机,我们应该积极把握发展人民币离岸中心的新机遇."他称.

曾俊华并强调,美国可能出现债务违约的情况,并不能与希腊或其他"欧猪"国家因为财困、经济欠缺竞争力而无力还债相提并论.美国仍是全球最富裕、生产力强并具备偿付能力的国家.

三大评级机构之一的标准普尔上周五在美国金融市场收市後宣布,调降美国长期信用评等一个级距至AA+,宣告美国丧失顶级AAA主权评级.标普调降理由是担心美国政府预算赤字和债务负担上升.[ID:nCN1880785](完)