〔港报社评〕美引爆信用危机或动摇中国根基--信报8月8日

中国国家统计局周二将公布中国7月CPI数据,普遍预期达6.3%,虽或未超越6月的6.4%,但已足令央行或需加息及维持紧缩货币政策.中国决策层多次重申,下半年仍以遏制通胀作为首务.在此敏感时刻,美国引爆评级及债券危机,不仅自身经济命悬一线,中港经济恐怕也会遭受毁灭性震盪.

标普取消美国长期主权信用保持70年之久的AAA评级,降为AA＋、展望负面,不少评论均认为是预料之内,更猜疑这仅属一项政治判断.也有意见认为环视全球,美债仍然安全,暂时难觅更佳的替代品,结论是不会爆发抛售潮.作为最大债主的中国,继去年胡锦涛、温家宝多次公开敦促美国要确保中国的美元资产安全後,这次透过中国官方新华社评论员文章,强烈要求美国“要停止惯例,让选举政治绑架环球经济”,更意识到骨牌效应的杀伤力,”这次下调只是前奏,更多毁灭性降级将随後而至”;文章并预告了中国的後着,即呼吁设立一个新的稳定及安全的”环球储备货币”,避免由单一国家引发”金融大灾难”.

北京这种表态,语气甚重以至有“割席”的意味,即使不一下子大幅减持外储中的美债,亦难望再增持.中国目前正面临借贷困难的”钱荒”,利息扯高,中小企受倒闭潮的威胁极为严峻,而美汇走弱令人民币飙升,虽可稍纾输入通胀之苦,但亦将进一步令中国出口窒息.目前扩内需政策未竟全功,外需又受挫折,将令中国经济更难转好.美债评级危机又或加速QE3的推出,届时又会加剧中国的输入通胀压力.正值目前中国通胀居高不下,有关冲击将会触发蝴蝶效应.

对于香港,利息扯高以至美元续贬,或令香港通胀加剧、楼市波动,以至资金流走,令股市震盪.但相信中国会因而对外储的投资更多元化,香港藉此机遇,可进一步壮大及巩固发展离岸人民币中心.但中国要让人民币国际化,以至建构可替代美元的环球货币,非短期内可以见功,在此危急关头,中港两地政府宜提高忧患意识及作好预备,应付这场风暴来袭.(P02)