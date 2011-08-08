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市场报道 | 2011年 8月 8日 星期一 09:02 BJT

〔香港金融〕无意改变港元的联系汇率制度--金管局总裁

路透香港8月8日电---香港金融管理局总裁陈德霖周一表示,尽管美国债信评级遭调降,美国经济陷入双底衰退的风险不高,香港也无意改变港元的联系汇率制度.

陈德霖是在一场记者会上作上述表示的.

评级公司标准普尔(S&P)上周五调降美国债信评级,称持有美国债券的风险加剧,因此将美国评级从AAA的最高评等下调一个级距至AA+,且评级展望为负面.[ID:nCN1881137](完)

--记者 陈敏/李珊珊; 审校 张喜良

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