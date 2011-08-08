〔港报社评〕降级涟漪今至,港府应对有方?--明报8月8日

美国信贷评级机构标准普尔上周五下调美国主权信贷评级,是美国国债首次失去”AAA”最高评级,反映美国自金融海啸发生後未有认真处理国债问题,终令市场失去耐性,这次下调其实是一个迟来的警告.全球经济势将受到今次降级的涟漪影响,香港政府必须展示领导能力,尽快向公众交代香港的应对措施.

美国主权信贷评级被下调後,美国一度陷入互相指摘的局面.例如,有经济学者指摘标普曾给予有问题次按抵押证券高评级,是金融海啸的始作俑者,根本无资格决定美国评级.这次降级是意料中事,而且是迟来的降级.自次按危机、金融海啸及欧债危机爆发以来,外界早已批评美国债台高筑,必须设法削减财赤及外债,恢复量入为出的做法,但过去3年美国靠印银纸度日,望天打卦祈求经济复苏,白白浪费3年光阴,债务问题则拖得就拖,若非美国是头号霸权,早已被降级.

如今标普把美国降级,只属国王的新衣,把一个全球投资者都已知的事实说出来而已.环球经济风高浪急,香港不可能独善其身,以美元资产为主的外汇储备市值可能缩水,美元走弱令香港进口成本增加,加剧通胀;更严重的是,美国或会陷入双底衰退,影响香港的出口和经济增长.经济可能出现滑坡,港府有何对策?香港楼市泡沫会否爆破虽然难以预料,但港府有何应对方案、楼宇供应长远规划应作何种改动,必须向市民交代.

更重要的是,欧美经济陷入困境几成定局,中国经济势将在全球担当更重要角色,香港如何加强与中国的经济融合,为经济寻找新动力,避免过分依赖对欧美的出口,港府也须尽快盘算.过去两天,不少港人心情忐忑,担忧今天金融市场又会出现动盪.在这人心虚怯的时候,港府更需要展示其领导能力,财政司长昨天一篇短短的网志,东拼西凑谈谈人民币国际化、指摘美国政治争拗导致问题加剧,或站在镜头前作简短的回应,并不足够.期望见到一个全面、有条理、具说服力的应对策略.(A02)