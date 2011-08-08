〔港报社评〕选举年股市续坐过山车--星岛日报8月8日

全球股市上星期为欧美国债问题急挫,收市後国际信贷评级机构标准普尔宣布下调美国主权债务评级,恍如再投下一枚重磅炸弹.欧美各国财金高官在刚过去的周末假期连忙开会拆弹,希望赶及今早港日股市开市前”有所表示”,减轻对全球市场的破坏力.恒生指数上星期跌了差不多1,500点,跌幅达6.6%.周末假期惊魂仍未定,美国国债首度失去维持近百年的最高信贷评级.欧洲央行行长及七大工业国财长,分别召开跨国电话会议,设法减轻今天各主要金融市场开市的震盪.

标普宣布把美国国债评级由AAA调低一级至AA+,而且展望前景负面.消息在美股收市後才公布,让市场有机会冷静消化,各国政府有时间应对.现阶段而言,标普降级的威力,在心理影响大于实质影响.美债这个被视为”最稳当”的投资和储备工具不再”零风险”,包括中国和香港外汇基金在内的”大债主”及众多其他投资者,担心财富”缩水”,市场忧虑会否扯高美国息口,产生连锁反应,增加美国人供楼和企业借贷成本,为美国经济雪上加霜,终现双底衰退之局.

现时不少大型退休基金都有规定资产组合,要包括至少某个百分比的AAA债券,以保障客户为他日退休绸缪的积蓄,不致化为乌有.由于美债在其馀两大评级机构穆迪和惠誉仍然维持美债最高评级,这些基金暂时仍未需硬性抛售美债.不过,穆迪把美债列入负面观察名单,显示未来一年至年半仍然有降级可能,视乎美国到时能否改善情况,这是一个极大的难题.

政治方面,美国明年是选举年,今次两党债务争议,已经显示反对党不惜大拖执政党改善经济和国家财政状况的後腿,作为拉总统奥巴马下台的策略.虽然两党在最後关税达成削债目标,但是具体落实情况会继续成为争拗之源,民主党要削军费,共和党要削福利,至于奥巴马想向富人徵税,根本不可能过到共和党占多数的国会一关.以往美国选举年,通常都会搞好经济利好股市,但是未来年多要是民间消费疲弱,美国政府又忙于救火,恐怕股市过山车的场面还会陆续有来.(A06)