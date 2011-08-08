修正:〔港报财经评论〕大市进入预期运行区--信报8月8日

(更正:标题"8月6日"有误,应为"8月8日".)

大市进入预期运行区 /陆文

美股急跌500多点引发全球股市有恐慌性抛售,恒指裂口低开杀尽大部分牛仔符合上日指看淡的投资者将打破这Jackpot的预期,只是来得较预期为早,回顾早前建议对上周D Day上调国债上限博不过正确,而上日确认”真”死亡交叉代表趋向转”熊”机会大增.港股可能进入一段漫长的反覆寻底运行期,令稍後恒指将处于19,500-21,500点上落为主导,由于昨天大市成交金额增72%至1,248亿港元,恒指亦跌4.3%,无法重返21,200点这上落通道之内,留意未来数天反弹乏力即会进一步寻底,而影响短期市况一方面是周五美国失业率与预期的9.2%是否有差距.而下周二中国内地公布7月份CPI与PPI可影响会否再加息或酌量宽松信贷,至于联储局议息後是否被市场迫使其出招QE3,将是另一个足以左右短期後市的D Day呢.短期入市有反弹无上升,试图接高空下跌的利刀非智者所为.

近期金融市场波动归咎于全球政府未能有效解决各核心问题,由欧债危机以至美国固本培元,美国两党的”政治骚”增添长期负债增长加快的疑虑,而欧美各国长期利用增加负债补贴入不敷支,以弱势货币减债及增添出口竞争力,这情况在2008年金融风暴後各国推出量化宽松措施下恶化,事实过往已指出雷曼事件後中国推出大规模刺激经济措施,而美国透过大量注资的量化宽松重药,令经济与金融制度面临破裂下回稳,但未有基本解决核心问题.QE一如对垂死病人透过电击刺激心脏恢复运作,但未对其病症问题对症下药,结果去年在心脏动力下降再以QE2的电击令经济动力重现,却未见病人能离开深切治疗室,从近期包括中美与欧洲各国的最新经济数据显示经济放缓朝向另一个衰退期,联储局下周可能推出QE3机会增,但这次电击效果成疑,可用的子弹有限,真担心全球经济衰退这重病人最终有确认死亡之虞.

对短线投资市场各国可透过落药解决短期危机,但要解决长期透支的经济,各国如不再进行彻底针对性政策,,单靠短暂性电击最终要付出沉重代价,近期市场传出推低美股迫使联储局出手刺激疲弱经济,如未能令资金流入实体经济体系,明年总统大选期反是危机开始,而近日的全球股市恐慌只是信心危机序幕.对近期增持现金保持购买力者,可注视一批有业绩支持的强势股,利用大市调整带来超卖的入市良机,利于炒上落图利,最理想是留意强势股往往在跌市尾声跌幅较明显,早前香港基金持现金水平较高有助减低赎回下强制沽售压力,令21,500/21,800点短线支持力较大,尽量减低经济周期敏感股,中国内地消费与政策扶持的板块股份较可取,当然入市时机留待下周二之後才有所依据呢.(P18)

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避险货币保持强劲势头 /苏子

道指自去年9月初因市场炒作联储局将会推出QE2措施以阻止经济陷入双底衰退而转弱为强,得以重返250天SMA阻力以上,随後道指便一直稳守在250天SMA以上波动.但自从6月底QE2措施正式结束後,美国所公布的连串经济数据却巧合地异常差劲,这证实QE2措施并未真正可以阻止美国经济再陷双底衰退,因此令到市场避险情绪不断上升,并令到日圆及瑞郎等避险货币即使在央行干预下仍能保持强劲势头,未见出现持续性的抛售热潮.至于环球股市则面对严峻沽压,道指更于前天失守250天SMA支持後.触发大量沽盘出现,收市时重挫513点或4.31%,并拖累昨天亚太股市出现股灾.昨天恒指收时急挫达939点子或4.3%,日经亦跌359点或3.7%.

美股以至环球收市因美国有甚高机会陷入双底衰退,而纷纷向下暴跌,似乎是股市的大户们以推跌股市的行动来迫使联储局推出新一轮QE措施,倘若联储局主席贝南奇”屈服”于股市的大户们,真的推出第三轮QE措施,那这些股市大户便可以在低位补回淡仓之余,更可以反手把股市造好并把股市大幅推高,因此,这些大户下轮造好造淡结果均可满载而回.其实早前原本不少投资者也倾向,一旦美国成功把债务上限提高,环球股市应该可以来一个似模似样的反弹浪,殊不知美国所公布的差劲数据却给股市大户有藉口炒作美国有极高机会陷入双底衰退,因而在不少投资者普遍相信美国成功把债务上限提高後,股市大跌的机会不高,令危机意识大降之余更有胆识纷纷采取趁低吸纳的策略.然而大户这时却来一个大屠杀,即时重挫一众看好股市走势的投资者.

贝南奇会否不愿向大户屈服,故迟迟不宣布有QE3措施推出.虽然相信联储局最终也会推出QE3,但以贝南奇有慢半拍倾向的做事作风来看,估计QE3未必能在短期内可以出现,故担心环球股市在避险情绪未有明显回落下仍会多跌一会,才有望止跌回升.因此,博反弹者宜注意风险,不要作出孤注一掷的策略.倘若市场避险情绪一直高居不下,则美元与日圆及瑞郎一样,将一同发挥着避险货币的功能,故不宜大手造淡这些货币.至于高风险货币如欧罗、英镑、澳元、纽元及加元等,走势料激烈波动之余,基调将以跟随环球股市的表现为主.若然环球股市未能止跌,则上述的高风险货币暂时便没运走了.(P21)