〔香港金融〕美评级下调不会动摇美元地位,无意改变联系汇率--金管局(更新版)

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路透香港8月8日电---香港金融管理局总裁陈德霖周一称,尽管美国债信评级遭调降,美国经济陷入双底衰退的风险不高,香港无意改变自1983年以来的港元联系汇率制度.

陈德霖并对记者表示,投资者仍视美国国债为避嫌工具,近期避险情绪上升已令国债收益率下跌.

他并称,美国评级遭下调不会动摇美元的地位,短期内不会对美元汇价造成太大压力.

"联系汇率制度自1983年实行以来,是香港金融和货币体系行之有效的基石,我们无意改变有关制度."陈德霖称.

东京汇市周一早盘美元兑一篮子货币仍旧承压.美元/日圆JPY=低见77.94日圆,美元/瑞郎CHF=则触及0.7500下方的纪录低位.美元上个月兑瑞郎已经跌掉6%,兑日圆JPY=则下跌4%.

评级公司标准普尔(S&P)上周五调降美国债信评级,称持有美国债券的风险加剧,因此将美国评级从AAA的最高评等下调一个级距至AA+,且评级展望为负面.[ID:nCN1881137](完)