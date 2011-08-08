〔香港金融〕美评级下调不会动摇美元地位,无意改变联系汇率--金管局(更新版)

英国财政：2020年下次全国大选前，税务负担将升至逾30年最高--IFS
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
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路透香港8月8日电---香港金融管理局总裁陈德霖周一称,尽管美国债信评级遭调降,美国经济陷入双底衰退的风险不高,香港无意改变自1983年以来的港元联系汇率制度.
陈德霖并对记者表示,投资者仍视美国国债为避嫌工具,近期避险情绪上升已令国债收益率下跌.
他并称,美国评级遭下调不会动摇美元的地位,短期内不会对美元汇价造成太大压力.
"联系汇率制度自1983年实行以来,是香港金融和货币体系行之有效的基石,我们无意改变有关制度."陈德霖称.
东京汇市周一早盘美元兑一篮子货币仍旧承压.美元/日圆JPY=低见77.94日圆,美元/瑞郎CHF=则触及0.7500下方的纪录低位.美元上个月兑瑞郎已经跌掉6%,兑日圆JPY=则下跌4%.
评级公司标准普尔(S&P)上周五调降美国债信评级,称持有美国债券的风险加剧,因此将美国评级从AAA的最高评等下调一个级距至AA+,且评级展望为负面.[ID:nCN1881137](完)
--记者 陈敏/李珊珊; 审校 林高丽
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透华盛顿2月6日 - 美国商品期货交易委员会(CFTC)周一下令，福汇(FXCM)、母公司福汇控股、及两名创始合伙人Dror Niv与William Ahdout需支付700万美元，以和解欺诈外汇散户的指控。
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