版本:
中国
市场报道 | 2011年 8月 8日 星期一 09:54 BJT

〔香港股市〕恒生指数早盘跌穿20,370点支持位,受美评级下调拖累

路透香港8月8日电---受美国长期债务信用评级遭调降拖累,香港股市周一早盘最多曾跌2.8%至一年低位,并穿破20,370点的支持位.

三大评级机构之一的标准普尔上周五在美国金融市场收市後宣布,调降美国长期信用评等一个级距至AA+,宣告美国丧失顶级AAA主权评级.亚洲区股市周一纷告走低.

香港时间09:46,恒生指数.HSI跌2.54%,盘中低见20,356.51点,跌幅为区内股市最大.(完)

--记者 梁慧仪; 审校 张喜良

更多 市场报道

热门文章

编辑推荐

文章推荐