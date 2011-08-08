〔香港股市〕恒生指数早盘跌穿20,370点支持位,受美评级下调拖累

英国财政：2020年下次全国大选前，税务负担将升至逾30年最高--IFS
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透香港8月8日电---受美国长期债务信用评级遭调降拖累,香港股市周一早盘最多曾跌2.8%至一年低位,并穿破20,370点的支持位.
三大评级机构之一的标准普尔上周五在美国金融市场收市後宣布,调降美国长期信用评等一个级距至AA+,宣告美国丧失顶级AAA主权评级.亚洲区股市周一纷告走低.
香港时间09:46,恒生指数.HSI跌2.54%,盘中低见20,356.51点,跌幅为区内股市最大.(完)
--记者 梁慧仪; 审校 张喜良
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透华盛顿2月6日 - 美国商品期货交易委员会(CFTC)周一下令，福汇(FXCM)、母公司福汇控股、及两名创始合伙人Dror Niv与William Ahdout需支付700万美元，以和解欺诈外汇散户的指控。
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