〔离岸人民币市场〕美元NDF各期限报价普跌後企稳,宽幅波动中寻找平衡

路透香港8月8日电---美元/人民币NDF各期限报价CNYNDFOR=周一大幅下挫,普遍低开100个点子以上,显示市场对美国信用评等遭降一级後的不安心情.

但在交易约15分钟以後,市况已略显平静,报价收敛跌幅.但交易员指出,由于此次事件的影响仍在发酵中,各类衍生产品的报价仍在寻找平衡,市场仍不排除再次大幅波动的可能.

北京时间10:06分,美元/人民币一年期NDFCNY1YNDFOR=报价6.3705/10,上日尾盘报6.3830;盘中最低现6.3680,最高为6.3880,波幅达200个点子.

"市场很混乱,NDF,NDS的报价都很宽,波动也很快,还没找到平衡,"位于香港一间银行的交易员称.

他说,美国信用评等下调後,全球金融市场的价格体系一定有一个重新寻找平衡的过程,目前应该还在寻找过程中.

"市场还有可能会大幅波动,欧美市场市场应该在午後开始表现,"他认为.

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