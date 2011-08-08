〔港报财经评论〕恐慌情绪升温,港股探底分析--经济日报8月6日

恐慌情绪升温, 港股探底分析 /林瑞芬

第二季以来,香港中、小型股跌势持续,反映大户要钱不要货的决心,蓝筹股即使下跌亦较有秩序,但昨日终见恐慌抛售,由和黄0013.HK、港交所(0388.HK)、中海油(0883.HK)及友邦保险(1299.HK)劲挫4.6%-8.2%可见一斑.被喻为近月最具防守性的电能实业(0006.HK)、中电(0002.HK)及煤气(0003.HK)都跌1.8%-4%.对技术派而言,本周恒指及国指的走向启示,恐怕跌势仍会在月内持续一段时间.目前市场恐慌情绪高涨,基金应付赎回潮要钱不要货.现时股市沙尘滚滚,不想无端受创,都要忍手避一避.

从7月已认为港股失守21,500的可能性大,目前来讲,就波浪理论推测,IV第二组A－B－C浪在运行,B浪反弹肯定已经完成a－b－c三个小浪,目前开展IV－C浪中寻底,又可能是先死而後生.按恒指周线图显示,昨日呈恐慌抛售令指数触及止蚀技术位,从2009年中之中期上升通道已告失守,而自2010年第四季的下跌通道更见破底,可见大势之恶劣.後市动向,如以乐观论,以完成6月形成的小型三角形作量度跌幅至20,500,昨日已见一枝大阴烛质落接近此水平,恐怕浪底近20,500亦属乐观预算.相反,以2008年低位到2010年高位之0.382倍下跌目标预测,约至19,500,即回试图示2009-2010年之密集支持区.所以,恒指跌破21500,有可能进一步失守20,000.

目前最难判断是市场情绪,以欧债为例,扰攘多月,总好像看不见曙光,希腊债务违约危机刚解决,市场又愁对意大利或西班牙债务压力.说到底,欧洲各国至令仍没有抛出令市场满意的一致性方案,每次总是市场出现危机才能逼使欧洲央行有所行动.目前火头烧到欧洲三哥－意大利,从乐观角度看,可能迫令法国及德国在共同利益下谋求治债良方.当市场焦点由希腊债务迅即转移至意大利债务问题上,并等待事态发展,若市场对欧债解决方案肯收货,股市前景就露曙光,反之金融市场乱局仍会延续下去. (009)

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愈跌愈吸引, 国指分段吸 /余少文

中国内地股市昨日跌2%,上证综合指数亦创10个月低位.国企指数表现更差,全日跌458点,收报11,434点,成交额增加至293亿港元,主板H股中只有安德利果汁(2218.HK)和三宝科技(1708.HK)可以力保不失,其他H股则全数跟随大市下跌.至于红筹指数全日跌181点,收报3,981点,但守今年6月低位3,915点.相反,国指则见1年低位.然而,主板H股昨日出现”零上升”,是罕有现象,反映H股处于极度弱势,难怪有近三分一H股股价创1年低位.根据过去”强者愈强、弱者愈弱”的理论,指数和三分一股份创1年低位,未来一段时间走势应该是低处未算低,即国指有机会跌穿11,000点,甚至下试10,000点,以及有更多H股创1年低位,投资者入市博反弹,不可不小心.

国指再跌,吸引力会更大.因为国指过去一周急跌後,彭博预测数字显示今年预测PE降至9.3倍,明年预测PE亦只有8倍.即使有投资者指内银股前景黯淡,又指未来盈利增长不会如过去般大升,但实际上彭博预测国指今年盈利只较去年增长11%而已,反映证券商已下调H股盈利预测.即使今年盈利跟去年盈持平,即今年预测PE也只有10.4倍.至于明年盈利预测打九折,明年预测PE也是9倍.国指预测PE只有9倍,是否吸引属见仁见智,但认为吸引,只是现价吸引不代表立即要全资入市,故维持分段吸纳的看法.因为美国可能推出QE3,欧盟会撑意大利和西班牙,但美国即使推出QE3,能否挽救美国经济仍成疑问,而欧盟救援盟国又有顾此失彼的感觉,加上日本和瑞士干预汇市等,相信环球金融动盪可能要维持一段时间,阻碍大市反弹空间.

至于中国应对早年金融海啸,曾推出4万亿元人民币刺激经济方案,但今次欧美债务危机会影响当地经济,故中国取态重要.若再收紧货币政策,可能会祸及全球.若放宽又担心中国内地经济受热钱冲击,故在不明朗因素困扰下,国指继续调整机会颇高,由于没有人知道大市几时见底,分段入市会是不错的策略.(010)