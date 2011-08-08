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市场报道 | 2011年 8月 8日 星期一 13:14 BJT

〔表格〕中国安踏体育中期净利按年增长约22%至9.27亿元人民币

路透香港8月16日电---中国安踏体育用品有限公司(2020.HK)周一宣布,截至2011年6月30日为止六个月业绩报告如下(以每百万元人民币为单位):

2011年度中期 2010年度同期

每股基本盈利(元) 0.37 0.305

每股股息(港元) 0.26 0.20

净利 927 760

截止过户日期 8月24日至26日

发放股息日期 9月2日或以後

注:安踏体育用品有限公司为运动鞋及服装产销商. (完)

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--记者 李珊珊; 审校 黄凯

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