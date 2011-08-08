〔表格〕中国安踏体育中期净利按年增长约22%至9.27亿元人民币

英国财政：2020年下次全国大选前，税务负担将升至逾30年最高--IFS
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透香港8月16日电---中国安踏体育用品有限公司(2020.HK)周一宣布,截至2011年6月30日为止六个月业绩报告如下(以每百万元人民币为单位):
2011年度中期 2010年度同期
每股基本盈利(元) 0.37 0.305
每股股息(港元) 0.26 0.20
净利 927 760
截止过户日期 8月24日至26日
发放股息日期 9月2日或以後
注:安踏体育用品有限公司为运动鞋及服装产销商. (完)
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--记者 李珊珊; 审校 黄凯
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透华盛顿2月6日 - 美国商品期货交易委员会(CFTC)周一下令，福汇(FXCM)、母公司福汇控股、及两名创始合伙人Dror Niv与William Ahdout需支付700万美元，以和解欺诈外汇散户的指控。
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