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亚洲 | 2011年 8月 8日 星期一 10:34 BJT

〔离岸人民币〕中行香港分行发行3.62亿元一年期存款证,息率1.3%--销售文件

路透香港8月8日电---据路透获得的一份销售文件,中国银行(3988.HK)(601988.SS)香港分行发行3.62亿元人民币一年期存款证,息率为1.3%.

销售文件显示,该笔债券将于2012年8月9日到期.

渣打银行(2888.HK)(STAN.L)负责是次发售.(完)

--记者 陈敏; 审校 曾祥进

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