〔香港个股〕龙湖地产7月合同销售额25.5亿元人民币,按月升14.3%

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透香港8月8日电---中国房地产商--龙湖地产(0960.HK)周一宣布,7月份的合同签约额为25.5亿元人民币,按月增长14.3%.
龙湖地产的新闻稿称,当月合同签约额按年增长31.4%.在7月底于山东烟台开售的度假项目,所推出的1,002个单位全部售罄.
1-7月份,该公司累计的合同销售额为208.1亿元,同比增长67.1%,完成全年目标400亿元的52%.
龙湖地产早盘初段下跌2.73%,报11.4港元,大盘恒生指数.HSI挫跌3.6%.(完)
--记者 梁慧仪; 审校 曾祥进
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。