版本:
中国
亚洲 | 2011年 8月 8日 星期一 11:03 BJT

〔香港个股〕龙湖地产7月合同销售额25.5亿元人民币,按月升14.3%

路透香港8月8日电---中国房地产商--龙湖地产(0960.HK)周一宣布,7月份的合同签约额为25.5亿元人民币,按月增长14.3%.

龙湖地产的新闻稿称,当月合同签约额按年增长31.4%.在7月底于山东烟台开售的度假项目,所推出的1,002个单位全部售罄.

1-7月份,该公司累计的合同销售额为208.1亿元,同比增长67.1%,完成全年目标400亿元的52%.

龙湖地产早盘初段下跌2.73%,报11.4港元,大盘恒生指数.HSI挫跌3.6%.(完)

--记者 梁慧仪; 审校 曾祥进

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐