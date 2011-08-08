〔香港数据〕7月底外汇储备资产2,788亿美元,较上月增0.58%--金管局

英国财政：2020年下次全国大选前，税务负担将升至逾30年最高--IFS
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透香港8月8日电---香港金融管理局(HKMA)周一公布,截至7月底止的官方外汇储备资产为2,788亿美元,较6月底的2,772亿美元增加16亿美元,或0.58%.
外汇储备资产总额约相当于香港流通货币的九倍,占港元货币供应M3的56%.(完)
浏览香港数据相关新闻,请点选[HK-MCE-CMN]
欲浏览发布于金管局网页上的公告,请点选:(here)
--记者 黄运涛; 审校 丁淑琴
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透华盛顿2月6日 - 美国商品期货交易委员会(CFTC)周一下令，福汇(FXCM)、母公司福汇控股、及两名创始合伙人Dror Niv与William Ahdout需支付700万美元，以和解欺诈外汇散户的指控。
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选