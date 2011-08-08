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市场报道 | 2011年 8月 8日 星期一 17:18 BJT

〔香港数据〕7月底外汇储备资产2,788亿美元,较上月增0.58%--金管局

路透香港8月8日电---香港金融管理局(HKMA)周一公布,截至7月底止的官方外汇储备资产为2,788亿美元,较6月底的2,772亿美元增加16亿美元,或0.58%.

外汇储备资产总额约相当于香港流通货币的九倍,占港元货币供应M3的56%.(完)

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--记者 黄运涛; 审校 丁淑琴

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