〔香港股市〕受美评级下调拖累再现恐慌抛售,恒指早盘险守2万点(更新版)

英国财政：2020年下次全国大选前，税务负担将升至逾30年最高--IFS
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
(新增细节和分析师评论)
* 恐慌性抛售再现,恒指跌逾4%
* 早盘险守20,000点关口
* 後市反弹取决QE3
* 避险情绪浓,招金矿业逆市升
路透香港8月8日电---美国长期债务信用评级遭调降,触发市场恐慌性抛售.香港股市周一早盘大跌逾4%,恒生指数.HSI20,000点关口几乎失守.
分析师预期,港股短期仍将继续波动,股市能否出现明显反弹,将取决于美国联邦储备理事会(FED,美联储)会否提出第三轮量化宽松(QE3)措施.
"很多股份被过份抛售,...恒指的合理估值为19,800点,相信若跌至该水平会有反弹机会."京华山一研究部主管彭伟新表示,"但这仍取决于美联储会否推出QE3,若推出的话,会加快市场回升."
FED将于周二开会,市场对可能提出QE3的臆测正在升温.
而信诚证券联席董事张智威则称,假如港股于20,000点失守,有可能进一步跌至去年5月份18,900点的低位.
三大评级机构之一的标准普尔上周五在美国金融市场收市後宣布,调降美国长期信用评等一个级距至AA+,宣告美国丧失顶级AAA主权评级.标普常务董事钱伯斯(John Chambers)并称,在未来六个月至两年的时间内,再次下调美国债信评级的机率为三分之一.[ID:nCN1881331]
亚洲区股市周一纷告走低.上海股市.SSEC低开逾1%後,早盘尾段跌幅加剧,最多曾跌近5%,拖累恒生指数进一步下跌,低见20,044.37点,挫4.3%.恒指早盘收跌4.04%,报20,100.20点,主板成交额484.1亿港元.
权重股汇丰控股(0005.HK)、工商银行(1398.HK)及建设银行(0939.HK)为跌市火车头;但个别黄金类股份则逆市上涨,招金矿业(1818.HK)涨1.24%.(完)
--记者 梁慧仪; 审校 张喜良
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