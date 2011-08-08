〔投行观点〕高盛降今年末恒生国企指数目标12%,至12,700点

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透香港8月8日电---投行高盛发表最新报告,将今年末香港恒生国企指数.HSCE目标由原来的14,500点降至12,700点,因股份获重估潜力减退.
该行同时将今年末MSCI中国指数.MICN00000PHK目标由76点降至68点.
恒生国企指数周一早盘收低4.62%,报10,906.16点;MSCI中国指数则跌4.37%,报58.4点.
高盛首席中国策略分析师朱悦在报告中指出,因环球投资风险上升以及大型金融机构面对的不确定性增加,令到指数价值重估潜力下降,对中资股带来压力.
"不过中国市场成长性的可预见度相对较高,故可吸引资金从成熟市场分流."她称.
该行同时设定届2012年9月止的恒生国企指数目标为15,700点,MSCI中国指数目标为84点;分别较现水平约有44%的上升空间.
报告并指出,只要通胀见顶,中国政策层将可容许不太紧缩的政策,因此该行将中国2011年国内生产总值(GDP)增长预测调低0.1个百分点至9.3%,并维持2012年GDP增长预测为9.2%,以反映出较高的消费和投资弥补了疲弱的出口.
该行并继续预测美元疲弱,届2012年底中国人民币兑美元将升值8%.(完)
--记者 雷美珍; 审校 张喜良
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。