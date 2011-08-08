〔投行观点〕高盛降今年末恒生国企指数目标12%,至12,700点

该行同时将今年末MSCI中国指数.MICN00000PHK目标由76点降至68点.

恒生国企指数周一早盘收低4.62%,报10,906.16点;MSCI中国指数则跌4.37%,报58.4点.

高盛首席中国策略分析师朱悦在报告中指出,因环球投资风险上升以及大型金融机构面对的不确定性增加,令到指数价值重估潜力下降,对中资股带来压力.

"不过中国市场成长性的可预见度相对较高,故可吸引资金从成熟市场分流."她称.

该行同时设定届2012年9月止的恒生国企指数目标为15,700点,MSCI中国指数目标为84点;分别较现水平约有44%的上升空间.

报告并指出,只要通胀见顶,中国政策层将可容许不太紧缩的政策,因此该行将中国2011年国内生产总值(GDP)增长预测调低0.1个百分点至9.3%,并维持2012年GDP增长预测为9.2%,以反映出较高的消费和投资弥补了疲弱的出口.

该行并继续预测美元疲弱,届2012年底中国人民币兑美元将升值8%.(完)