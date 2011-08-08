〔香港个股〕京客隆预计下半年同店销售增长及毛利率维持上半年水准

* 上半年同店销售同比增10.4%

* 下半年通胀水准不至大幅下降

* 可望支持同店销售及毛利

路透香港8月8日电---大北京地区主要日用消费品零售及批分销商--北京京客隆(0814.HK)周一表示,下半年中国通胀率不至于大幅下降,预料可支持公司的同店销售增长率(SSSG)及毛利率维持上半年水准.

北京京客隆董事长卫停战指出,公司上半年同店销售同比增长10.4%,较上年同期的5.7%大增,其中5.34%来自于通胀率的贡献.预料在工资调升等成本仍高下,下半年通胀率料可持续推动同店销售增长率.

"以往CPI对同店销售增长的贡献在2%,今年上半年到了5%,"卫停战在业绩发表会上说,"我看通胀下半年是下不来,...可以说同店销售和毛利维持跟上半年差不多的水准."

他表示,以物价中占较大比重的猪肉价格为例,预料到农历年前猪价都没有下降空间;再加上中国实施最低工资以及相应的社会保障成本提高,通胀率料维持高档.

星展唯高达报告显示,在通胀仍持续之际,北京京客隆下半年同店销售可望维持良好水平,而旗下引起多个品牌代理也有助于加强产品组合.在基本面稳健、估值相对便宜以及A股上市的利多下,给予公司"买进"评等,目标价14.14港元.

本地时间13:38,北京京客隆跌5.32%至8.89港元,至上周五收盘,过去一个月来跌10.4%;大盘恒生指数.HSI跌3.88%.

经营大卖场、超市以及便利店的北京京客隆上周五晚间公告,6月30日止净利为1.03亿元人民币,按年增长21.9%;中期收入为41亿元人民币,较上年同期成长约18.3%.中期毛利率为15.4%,较去年同期的14%增长1.4个百分点.

**希望A股明年挂牌**

尽管美国评级遭调降,让原已不安的金融市场更加动荡,但卫停战指出,仍将继续推动A股上市计划,除了公司经营据点都在大北京及河北地区外,人民币币值优于港币,也是推动A股融资的原因之一.

他预计A股可望在今年获批,但较好的挂牌时间则是在明年上半年,"(因为)现在市况比较差一点."

北京客隆5月股东会通过发行不超过1.2亿股A股,募资所得将用于连锁超市发展以及配送中心升级改造.

北京京客隆首席财务官李春燕则表示,公司现时负债比为88%,A股上市後可望下降五个百分点.

卫停战同时透露,在A股上市获批後,将继续启动几个收购项目.这些项目先前已经谈得差不多,但因A股送审而暂停.

至6月30日止,北京京客隆共有246间零售店,包括两间百货商场,八间大卖场,80间综合超市,以及156间便利店;另外,还有两间配送中心以及两间分销中心.(完)