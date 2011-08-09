〔港股业绩〕中国海外发展中期净利升35%,受惠地产经营溢利及毛利率俱升

路透香港8月9日电---以市值计香港最大的中国房地产商--中国海外发展(0688.HK)周二宣布,上半年净利按年增长35%,受惠房地产经营溢利增加和毛利率上升.

期内公司的净利为68.4亿港元.扣除投资物业重估收益後的核心利润为58.2亿港元,按年大增50.5%,优于路透综合三名分析师平均预测的51亿港元.

"集团预内地房地产政策调控将会持续,进一步加快市场的整合,因此集团亦不会盲目乐观."主席孔庆平在业绩声明中称.

他续说,虽然下半年市场环境可能更为复杂,但集团仍然维持全年不低于630万平方米销售面积,以及700万平方米竣工面积的目标."

中国海外此前公布,上半年累计实现房地产销售额522.3亿港元,按年增长85.9%;累计销售面积307.2万平方米,同比升38.2%.完成全年目标630万平方米的49%.

中国海外的竞争对手--万科(000002.SZ)200002.SZ稍早公布,上半年净利同比升5.9%,至29.8亿元人民币,增速较首季的7%进一步放缓.[ID:nCN1885141]

公布业绩前,中国海外早盘收低2.44%,报16.02港元;今年以来该股累计升11.4%,跑赢恒生指数.HSI16.4%的跌幅. (完)

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