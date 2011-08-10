〔港股业绩〕腾讯控股第二季度净利按年升22%,逊于市场预期

《路透晚报》--2月7日日间新闻摘要（中港台）
中国央行公布，今年1月末中国外汇储备为29,982.04亿美元，跌破3万亿美元关口，并创2011年2月以来新低；环比减少123.13亿美元，为连续七月下降，12月为减少410.81亿美元。
路透香港8月10日电---中国互联网公司--腾讯控股(0700.HK)周三公布,今年第二季度净利按年升22%,逊于市场预期.
腾讯控股公布,今年4-6月净利为23.5亿元人民币,去年同期为19.2亿元.根据汤森路透I/B/E/S预测,原估其第二季度净利为25.5亿元人民币.
期内,腾讯控股收入为67.4亿元,较去年第二季增加44.3%.
公司第二季度每股盈利为1.289元人民币
公布业绩前,腾讯周三收盘升3.53%,报190.9港元.大盘恒生指数.HSI则升2.34%.(完)
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--记者 黄运涛; 审校 黄凯
中国央行公布，今年1月末中国外汇储备为29,982.04亿美元，跌破3万亿美元关口，并创2011年2月以来新低；环比减少123.13亿美元，为连续七月下降，12月为减少410.81亿美元。
路透2月7日 - 以下为在中国内地及香港两地上市的A+H股周二收市价及比价:(本地时间16: 16时，1港元=0.88647人民币 ) 涵盖主要大型A+H股的恒生AH股溢价指数 显示，A股相对H股的最新加权平均溢价 为22.5%，低于上交易日收盘的22.94%。 公司名 A股代码 H股代码 A股价格(元) H股价格(港元) A/H股比价 工商银行 4.55 4.76 1.08 建设银行 5.65 5.80 1.10 中国银行 3.54 3.55 1.12 农业银行 3.17
路透2月7日 - 以下为中国上海A+B股周二收市价及比价:(本地时间16:14时,1美元=6.878 人民币 ) 公司名 A股代码 B股代码 A股股价(元) B股股价(美元 A/B股比价 ) 仪电电子 9.39 0.764 1.79 市北高新 19.34 1.1 2.56 大众交通 6.34 0.723 1.27 永生投资 13.6 1.535 1.29 老