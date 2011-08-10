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公司新闻(中文) | 2011年 8月 10日 星期三 18:40 BJT

〔港股业绩〕腾讯控股第二季度净利按年升22%,逊于市场预期

路透香港8月10日电---中国互联网公司--腾讯控股(0700.HK)周三公布,今年第二季度净利按年升22%,逊于市场预期.

腾讯控股公布,今年4-6月净利为23.5亿元人民币,去年同期为19.2亿元.根据汤森路透I/B/E/S预测,原估其第二季度净利为25.5亿元人民币.

期内,腾讯控股收入为67.4亿元,较去年第二季增加44.3%.

公司第二季度每股盈利为1.289元人民币

公布业绩前,腾讯周三收盘升3.53%,报190.9港元.大盘恒生指数.HSI则升2.34%.(完)

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--记者 黄运涛; 审校 黄凯

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