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亚洲 | 2011年 8月 9日 星期二 12:41 BJT

〔表格〕中国海外发展2011年中期净利同比增35%,至68.4亿港元

路透香港8月9日电---中国海外发展有限公司(0688.HK)宣布,截至2011年6月30日为止的半年度内,业绩报告如下(以每百万港元为单位):

　 　　　　 　 　 2011年度中期 2010年度同期

每股盈利(港元)　 0.837 0.62

每股股息(港元)　 0.13 0.10

净利 6,839.38 5,065.75

营业额　 21,882.85 17,550.31

截止过户日期 9月22-23日

发放股息日期 10月3日

注:中国海外发展为物业发展及投资公司.(完)

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--记者 梁慧仪; 审校 黄凯

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