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市场报道 | 2011年 8月 9日 星期二 13:03 BJT

〔表格〕香港希慎兴业2011年中期基本溢利升14%,为6.63亿港元

路透香港8月9日电---香港希慎兴业有限公司(0014.HK)宣布,截至2011年6月30日为止六个月的业绩报告如下(以每百万港元为单位):

　　　　　 　2011年度中期　 2010年度同期

每股盈利(港元)　 5.6998 1.8253(重列)

中期股息(港元)　 0.15 0.14

净利 6,012 1,918(重列)

基本溢利 663 582

营业额　 939 877

截止过户日期 　8月23-25日

发放股息日期 　9月20日

注:希慎兴业从事物业发展及投资公司.(完)

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--记者 梁慧仪; 审校 张喜良

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