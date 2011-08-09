〔表格〕香港希慎兴业2011年中期基本溢利升14%,为6.63亿港元

中国经济：昆仑新水源8.4亿PPP资产证券化项目落地，为国内首单--报载
路透上海2月6日 - 中国证券报周一报导，新疆昆仑新水源科技作为发起人的8.4亿元人民币PPP资产证券化项目日前落地，为国内首单，发行场所为机构间私募产品报价与服务系统。
路透香港8月9日电---香港希慎兴业有限公司(0014.HK)宣布,截至2011年6月30日为止六个月的业绩报告如下(以每百万港元为单位):
2011年度中期 2010年度同期
每股盈利(港元) 5.6998 1.8253(重列)
中期股息(港元) 0.15 0.14
净利 6,012 1,918(重列)
基本溢利 663 582
营业额 939 877
截止过户日期 8月23-25日
发放股息日期 9月20日
注:希慎兴业从事物业发展及投资公司.(完)
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--记者 梁慧仪; 审校 张喜良
路透上海2月6日 - 中国证券报周一报导，新疆昆仑新水源科技作为发起人的8.4亿元人民币PPP资产证券化项目日前落地，为国内首单，发行场所为机构间私募产品报价与服务系统。
A股昨日复市，表现不佳。央妈节前放水节后收水，港股只有借势续调。恒指 昨收报23,129，跌0.24%；国指 收报9,683，跌0.13%。大市成交额583亿港元。
总统「无法无天」，人民惶恐，股民却兴奋。美国金融股上周五因特朗普下令检讨金融改革法案，加上白宫经济顾问委员会主席科恩表明「人事就是政策」，就算法未废，换个执法机构阿头便可只眼开只眼闭，高盛等金融股翻生，带动道指 升186点，报20,071点，老特咁勇，想唔买多啲国际大银行股都唔得。