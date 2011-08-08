〔香港股市〕恒生指数午盘跌幅收窄至低于2%,受欧洲股市回稳带动

英国财政：2020年下次全国大选前，税务负担将升至逾30年最高--IFS
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透香港8月8日电---香港股市周一午盘尾段扳回部份跌势,恒生指数.HSI由早盘的逾4%,收窄至低于2%.欧洲股市开市先跌後回稳.
恒生指数早盘几近失守20,000点关口,早盘收低4.04%.但欧洲股市开盘後先跌後回升,带动港股扳回部份跌幅.
香港时间15:30,恒指跌1.93%,报20,541.31点.汇丰控股(0005.HK)盘中最多曾跌3.9%,现收窄跌幅至1.17%. (完)
--记者 梁慧仪; 审校 林高丽
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透华盛顿2月6日 - 美国商品期货交易委员会(CFTC)周一下令，福汇(FXCM)、母公司福汇控股、及两名创始合伙人Dror Niv与William Ahdout需支付700万美元，以和解欺诈外汇散户的指控。
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