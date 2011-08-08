版本:
中国
市场报道 | 2011年 8月 8日 星期一 15:38 BJT

〔香港股市〕恒生指数午盘跌幅收窄至低于2%,受欧洲股市回稳带动

路透香港8月8日电---香港股市周一午盘尾段扳回部份跌势,恒生指数.HSI由早盘的逾4%,收窄至低于2%.欧洲股市开市先跌後回稳.

恒生指数早盘几近失守20,000点关口,早盘收低4.04%.但欧洲股市开盘後先跌後回升,带动港股扳回部份跌幅.

香港时间15:30,恒指跌1.93%,报20,541.31点.汇丰控股(0005.HK)盘中最多曾跌3.9%,现收窄跌幅至1.17%. (完)

--记者 梁慧仪; 审校 林高丽

更多 市场报道

热门文章

编辑推荐

文章推荐