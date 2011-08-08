〔投行观点〕花旗将金风科技目标价削半,并预期上半年净利大跌

路透香港8月8日电---投行花旗发布报告,将中国第二大风电设备生产商--新疆金风科技(2208.HK)(002202.SZ)H股目标价由9港元下调至4.5港元,并预期该股今年上半年净利大跌40%.

报告称,该行将金风科技于2011-13年的盈利预测下调30-39%,以反映出销售减少、售价下降以及部分产品低压穿越升级开支的影响.

花旗并指出,尽管金风科技自去年10月上市以来累计跌逾72%(以上周五收市价计),该行不建议投资者此时趁低吸纳,因预期市场仍将下调该股估值.

另外,花旗将中国第三大风力发电企业--华能新能源(0958.HK)的目标价调低14%至2.75港元,因在并网和低压穿越等问题会令到该股无法实现新增发电容量目标,并拖累盈利表现.

金风科技H股和华能新能源周一盘中曾创上市以来新低.香港时间15:44,金风科技跌5.04%,报4.71港元;华能新能源则跌2.6%,报1.87港元.大市恒生指数.HSI跌2.11%.(完)