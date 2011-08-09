更正:〔香港房地产〕九肚山土地拍卖以底价55亿港元成交,由嘉里、信和及万泰夺得

中国经济：昆仑新水源8.4亿PPP资产证券化项目落地，为国内首单--报载
路透上海2月6日 - 中国证券报周一报导，新疆昆仑新水源科技作为发起人的8.4亿元人民币PPP资产证券化项目日前落地，为国内首单，发行场所为机构间私募产品报价与服务系统。
(更正:内文第二段"以成交价计相当于每平方尺楼面地价5,533港元"有误,应为"5,333港元".)
路透香港8月9日电---香港政府周二拍卖新界沙田九肚山的住宅用地,以底价55亿港元成交,逊于市场预期.这幅土地由嘉里建设(0683.HK)、信和置业(0083.HK)和万泰地产合资投得.
是次为政府本财政年度的第四次卖地,政府首先开出55亿港元的底价.九肚山土地的地盘面积约2.3万平方米,最高楼面面积为9.6万平方米(约103.14万平方尺).以成交价计相当于每平方尺楼面地价5,333港元.
土地成交价低过此前路透综合七名分析师及测量师平均预测的80.8亿港元,反映在楼市充斥不明朗因素下,加上未来政府将继续推出多幅土地,发展商对买地的态度较为审慎.
港股近日大幅波动,卖地前恒生指数.HSI早盘大挫6.01%.个别测量师随即调低成交价预测.其中韦坚信测量师行估价部董事林晋超将预测由8月初所订的72.4亿港元,调降至66.81亿港元,降幅达7.72%.
今年以来香港的住宅楼价累计上涨12%,并超越了1997年的高峰水平.但政府6月份再出猛招,进一步收紧住宅按揭,并"放风"将于10月份的施政报告中公布包括复建居者有其屋在内的资助房屋政策,加上近日股市大幅波动,打击楼市气氛,交投明显减少,且亦开始出现业主愿意减价出售物业的情况.(完)
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--记者 梁慧仪; 审校 乔艳红
路透上海2月6日 - 中国证券报周一报导，新疆昆仑新水源科技作为发起人的8.4亿元人民币PPP资产证券化项目日前落地，为国内首单，发行场所为机构间私募产品报价与服务系统。
A股昨日复市，表现不佳。央妈节前放水节后收水，港股只有借势续调。恒指 昨收报23,129，跌0.24%；国指 收报9,683，跌0.13%。大市成交额583亿港元。
总统「无法无天」，人民惶恐，股民却兴奋。美国金融股上周五因特朗普下令检讨金融改革法案，加上白宫经济顾问委员会主席科恩表明「人事就是政策」，就算法未废，换个执法机构阿头便可只眼开只眼闭，高盛等金融股翻生，带动道指 升186点，报20,071点，老特咁勇，想唔买多啲国际大银行股都唔得。