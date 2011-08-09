更正:〔香港房地产〕九肚山土地拍卖以底价55亿港元成交,由嘉里、信和及万泰夺得

(更正:内文第二段"以成交价计相当于每平方尺楼面地价5,533港元"有误,应为"5,333港元".)

路透香港8月9日电---香港政府周二拍卖新界沙田九肚山的住宅用地,以底价55亿港元成交,逊于市场预期.这幅土地由嘉里建设(0683.HK)、信和置业(0083.HK)和万泰地产合资投得.

是次为政府本财政年度的第四次卖地,政府首先开出55亿港元的底价.九肚山土地的地盘面积约2.3万平方米,最高楼面面积为9.6万平方米(约103.14万平方尺).以成交价计相当于每平方尺楼面地价5,333港元.

土地成交价低过此前路透综合七名分析师及测量师平均预测的80.8亿港元,反映在楼市充斥不明朗因素下,加上未来政府将继续推出多幅土地,发展商对买地的态度较为审慎.

港股近日大幅波动,卖地前恒生指数.HSI早盘大挫6.01%.个别测量师随即调低成交价预测.其中韦坚信测量师行估价部董事林晋超将预测由8月初所订的72.4亿港元,调降至66.81亿港元,降幅达7.72%.

今年以来香港的住宅楼价累计上涨12%,并超越了1997年的高峰水平.但政府6月份再出猛招,进一步收紧住宅按揭,并"放风"将于10月份的施政报告中公布包括复建居者有其屋在内的资助房屋政策,加上近日股市大幅波动,打击楼市气氛,交投明显减少,且亦开始出现业主愿意减价出售物业的情况.(完)

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