〔香港股市〕恒生指数收挫2.17%,但欧股涨势协助跌幅收敛

英国财政：2020年下次全国大选前，税务负担将升至逾30年最高--IFS
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透香港8月8日电---香港股市周一连续第五个交易日收低,盘中一度挫逾4%,但收盘时跌幅收敛,尾随欧洲股市涨势,欧洲央行买进意大利及西班牙公债,激励欧股上扬.
恒生指数.HSI收低2.17%,至20,490.57点.恒生国企指数.HSCE收跌2.81%,至11,113.45点.
沪综指.SSEC收报2,526.816点,大跌99.607点,或3.79%,前一最大单日跌幅为去年11月16日的3.98%,而上一收盘低位为去年7月19日的2,475.421点.盘间沪综指亦一度触及2,497.918低位.(完)
--编译 蔡美珍;审校 白云
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透华盛顿2月6日 - 美国商品期货交易委员会(CFTC)周一下令，福汇(FXCM)、母公司福汇控股、及两名创始合伙人Dror Niv与William Ahdout需支付700万美元，以和解欺诈外汇散户的指控。
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