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市场报道 | 2011年 8月 8日 星期一 16:23 BJT

〔香港股市〕恒生指数收挫2.17%,但欧股涨势协助跌幅收敛

路透香港8月8日电---香港股市周一连续第五个交易日收低,盘中一度挫逾4%,但收盘时跌幅收敛,尾随欧洲股市涨势,欧洲央行买进意大利及西班牙公债,激励欧股上扬.

恒生指数.HSI收低2.17%,至20,490.57点.恒生国企指数.HSCE收跌2.81%,至11,113.45点.

沪综指.SSEC收报2,526.816点,大跌99.607点,或3.79%,前一最大单日跌幅为去年11月16日的3.98%,而上一收盘低位为去年7月19日的2,475.421点.盘间沪综指亦一度触及2,497.918低位.(完)

--编译 蔡美珍;审校 白云

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