〔香港个股〕安踏体育称明年行业仍可双位数成长

路透香港8月8日电---尽管李宁(2331.HK)等行业龙头依然挣扎于库存过高的问题,但中国安踏体育用品有限公司(2020.HK)仍对行业前景看法乐观.该公司主席兼首席执行官丁世忠预估,明年行业料仍可"双位数"成长.

丁世忠指出,行业个别公司大规模减价清货活动已告一段落,对公司业务料不会有太大冲击,仍看好整体行业发展.

"今年有个别企业出现困难,整个行业还是不错,阿迪达斯大中华区的增长也是历史(新高)."他说.

"明年行业还是有双位数的增长,但是高双位数或低双位数,还不好预测."

李宁与拥有Kappa品牌的中国动向(3818.HK)上月初陆续发布获利预警,称为了消化库存,公司让分销商减少订货并回购存货,将令盈利大幅缩水.[ID:nCH0067813]

在此之後,投行纷纷调降这两公司的目标价或评级,并对整体体育用品行业看法谨慎.德意志证券在一份报告中指出,虽然安踏的零销管理及分销模式较佳,但因李宁、中国动向减价清库存料对行业带来压力,因此将安踏目标价降至14港元,仍维持买进评级.

丁世忠表示,至上半年安踏已拥有7,844家店铺,今年有信心完成8,200店的开店总数目标.

安踏收盘小跌0.54%至10.98港元,跌幅远小于大盘恒生指数.HSI的2.17%;该股过去一个月来跌了约25%.

公司稍早公布2011年6月30日为止六个月净利为9.27亿元人民币,较上年同期增长约22%;中期每股基本盈利0.37元人民币,上年同期为0.305元.[ID:nCH0072067](完)

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