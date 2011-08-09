更正(公司方):〔中港个股〕中兴通讯上半年手机出货3,500万部,智能手机销量同比增400%

澳洲经济指标总览--2月6日
经济指标 时段 最新值 前月(季)值 下次公布时间 商品及服务贸易收支(经季节调整,以当前价格计算)* 3月2日 商品及服务收支(亿澳元) 12月 顺差35.11 顺差20.40 出口(较前月) +5% +8.0% 进口(较前月) +1% 持平 零售销售(经季节调整,以当前价格计算)
(更正:内文第二段终端产品出货量同比增长"30%"有误,公司更正为"40%".)
路透香港8月9日电---中国第二大电信设备制造商--中兴通讯(0763.HK)(000063.SZ)周二称,今年上半年手机出货量达3,500万部,其中智能手机销量同比增长400%.
中兴通讯在一份新闻稿中称,今年上半年终端产品总出货量达6,000万部,同比增长40%.
公司并称,计划今年下半年发布逾30款智能终端,目标为智能终端出货量达1,200万部.
中兴的终端产品包括手机、上网卡和上网本等.公司此前称,目标为2011年终端产品出货量达1.2亿部,并计划在五年内跻身全球手机供应商前三名.[ID:nCH0092890]
中兴的竞争对手--华为[HWT.UL]亦正大举进军消费设备领域.华为公司终端设备部门上半年出货量达7,200万部,同比增长近40%.(完)
--发稿 黄运涛 审校 乔艳红
经济指标 时段 最新值 前月(季)值 下次公布时间 商品及服务贸易收支(经季节调整,以当前价格计算)* 3月2日 商品及服务收支(亿澳元) 12月 顺差35.11 顺差20.40 出口(较前月) +5% +8.0% 进口(较前月) +1% 持平 零售销售(经季节调整,以当前价格计算)
路透上海2月6日 - 中国证券报周一报导，新疆昆仑新水源科技作为发起人的8.4亿元人民币PPP资产证券化项目日前落地，为国内首单，发行场所为机构间私募产品报价与服务系统。
A股昨日复市，表现不佳。央妈节前放水节后收水，港股只有借势续调。恒指 昨收报23,129，跌0.24%；国指 收报9,683，跌0.13%。大市成交额583亿港元。