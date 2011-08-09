更正(公司方):〔中港个股〕中兴通讯上半年手机出货3,500万部,智能手机销量同比增400%

(更正:内文第二段终端产品出货量同比增长"30%"有误,公司更正为"40%".)

路透香港8月9日电---中国第二大电信设备制造商--中兴通讯(0763.HK)(000063.SZ)周二称,今年上半年手机出货量达3,500万部,其中智能手机销量同比增长400%.

中兴通讯在一份新闻稿中称,今年上半年终端产品总出货量达6,000万部,同比增长40%.

公司并称,计划今年下半年发布逾30款智能终端,目标为智能终端出货量达1,200万部.

中兴的终端产品包括手机、上网卡和上网本等.公司此前称,目标为2011年终端产品出货量达1.2亿部,并计划在五年内跻身全球手机供应商前三名.[ID:nCH0092890]

中兴的竞争对手--华为[HWT.UL]亦正大举进军消费设备领域.华为公司终端设备部门上半年出货量达7,200万部,同比增长近40%.(完)