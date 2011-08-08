《香港报摘》--经济日报8月9日

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
* 要闻版头条:
--美国被降级及市场担心经济或重陷衰退,环球股灾持续,即使欧洲央行及七大工业国(G7)采取行动稳定市场曾令欧股倒升,但其後市场质疑行动成效,商品及金融股急泻,拖累环球股市再度大跌,金价再创新高.
* 其他:
--香港金管局总裁陈德霖认为,美国出现双底衰退的机会不大,然而,若欧美债务问题进一步恶化,迫使美国推QE3(第三轮量化宽松政策),亦料不会推高本地资产价格.不过港府内部的评估认为,美国推QE3的机会不大.
--标普下调美债评级,市场关注对亚洲带来的连锁效应.瑞银则预期,一旦亚洲经济步入衰退周期,亚股有机会跌15%.不过,该行认为目前只是增长放缓,并非衰退,股市离合理估值仍有25%的上升空间.
--目前全球(除美国外)共持有45,140亿美元的美国国债,中国及日本是稳占一、二名,而香港这弹丸之地亦持有1,219亿美元,全球排名第八.以本港拥有700万人计算,每名港人平均约持有13.6万港元的美国国债.
--全球股市翻波,但香港三大百亿重秤新股仍密谋出击,市传筹资156亿港元的中信证券(600030.SS),最快于下周四(8月18日)闯关,而拟募集234亿港元的三一重工(600031.SS),则力争于本月底聆讯.
--TCL多媒体(1070.HK)中期业绩扭亏为盈,由上年同期亏蚀3.34亿港元转为赚1.31亿港元.(完)
注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.
--整理 黄运涛; 审校 张喜良
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。