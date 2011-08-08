《香港报摘》--经济日报8月9日

* 要闻版头条:

--美国被降级及市场担心经济或重陷衰退,环球股灾持续,即使欧洲央行及七大工业国(G7)采取行动稳定市场曾令欧股倒升,但其後市场质疑行动成效,商品及金融股急泻,拖累环球股市再度大跌,金价再创新高.

* 其他:

--香港金管局总裁陈德霖认为,美国出现双底衰退的机会不大,然而,若欧美债务问题进一步恶化,迫使美国推QE3(第三轮量化宽松政策),亦料不会推高本地资产价格.不过港府内部的评估认为,美国推QE3的机会不大.

--标普下调美债评级,市场关注对亚洲带来的连锁效应.瑞银则预期,一旦亚洲经济步入衰退周期,亚股有机会跌15%.不过,该行认为目前只是增长放缓,并非衰退,股市离合理估值仍有25%的上升空间.

--目前全球(除美国外)共持有45,140亿美元的美国国债,中国及日本是稳占一、二名,而香港这弹丸之地亦持有1,219亿美元,全球排名第八.以本港拥有700万人计算,每名港人平均约持有13.6万港元的美国国债.

--全球股市翻波,但香港三大百亿重秤新股仍密谋出击,市传筹资156亿港元的中信证券(600030.SS),最快于下周四(8月18日)闯关,而拟募集234亿港元的三一重工(600031.SS),则力争于本月底聆讯.

--TCL多媒体(1070.HK)中期业绩扭亏为盈,由上年同期亏蚀3.34亿港元转为赚1.31亿港元.(完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.