《香港在美国上市的主要ADR股价表现表》--8月9日

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透香港8月9日电---以下为在港股在美国上市的主要ADR收市价,以及与港股周一收市价的比较.(1美元=7.8077港元HKD=)
美股道琼工业指数周一收低-634.76,或-5.55%,报10809.85点.因美国丧失AAA信贷评等後令市场与日俱增的经济衰退担忧加剧.
公司名称 ADR代码 收盘价 涨跌幅 成交量 ADR折合每股普通股 较港股溢价
(美元) (%) (港元) (%)
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中海油 (0883.HK) (CEO.N) 181.630 -8.89 176702 14.181 -4.95
中国铝业(2600.HK) (ACH.N) 17.080 -9.73 325453 5.334 -9.28
中国移动(0941.HK) (CHL.N) 44.820 -5.14 1089398 69.988 -3.99
中国人寿(2628.HK) (LFC.N) 41.710 -9.21 481227 21.711 -6.01
中石油 (0857.HK) (PTR.N) 124.010 -6.43 302836 9.682 -3.56
中石化 (0386.HK) (SNP.N) 85.050 -5.72 170578 6.640 -4.59
汇丰控股(0005.HK) HBC.N 42.820 -7.07 2291018 66.865 -6.61
中电信 (0728.HK) (CHA.N) 56.120 -6.90 103555 4.382 -6.37
中国联通(0762.HK) (CHU.N) 17.840 -7.42 1676627 13.929 -2.46
兖州煤业(1171.HK) (YZC.N) 30.950 -9.87 197483 24.165 -7.94
华能国际(0902.HK) (HNP.N) 16.580 -8.90 86665 3.236 -6.47
南方航空(1055.HK) (ZNH.N) 28.070 -6.68 59566 4.383 -7.92
东方航空(0670.HK) (CEA.N) 19.650 -8.60 32645 1.534 -54.20
中芯国际(0981.HK) (SMI.N) 2.300 -15.44 176665 0.359 -12.40
--整理 黄运涛
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。