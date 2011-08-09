《香港报摘》--信报8月9日

* 头版头条:

--尽管七国集团(G7)和20国集团(G20)都矢言会采取必要行动确保经济增长和市场稳定,以及欧洲央行已经出手控制欧债危机,美国债息亦没有急升,但这些因素都未能安抚投资恐慌的情绪,美股昨天早段仍大泻不止.

* 其他:

--楼市受环球经济动荡及政府出招等多方面影响,香港整体物业交投转缓,高纬环球预料,第三季整体交投按季挫四成,楼价最多回调5%,商厦租赁市场仍平稳发展,惟升幅将收窄.

--广东电网公司与香港中华电力公司昨签署续购电协议,广东电网公司向香港方面在年度合同约定之外,增购10亿千瓦时的电量额度,以缓解广东供电的紧张局面.

--明丰珠宝(0860.HK)宣布引入LVMH旗下的基金L Capital Asia为策略投资夥伴,L Capital持有明丰8.61%股权,成为主要股东,并且已高过明丰主席王志民所持有的8.2%.王志民称,L Capital会在明丰董事会有一席之位,但不会主导公司,运营业务仍将归他所控.

--高盛昨日把3个月、6个月和12个月的金价预测分别调高至1,645美元、1,730美元和1,860美元.黄金相关股份普遍逆市造好,招金矿业(1818.HK)和灵宝黄金(3330.HK)分别升5.3%和3.1%,连还未正式投产黄金的国际资源(1051.HK)亦升3.7%.(完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.