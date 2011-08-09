《香港报摘》--信报8月9日

国际油市：美国制裁伊朗提振油价小涨，但美国产量上升抑制涨势
能源服务企业贝克休斯(Baker Hughes) 周五表示，2月3日当周，美国活跃钻机数量增加17座，总数达到583座，为2015年10月以来最高。(完)
* 头版头条:
--尽管七国集团(G7)和20国集团(G20)都矢言会采取必要行动确保经济增长和市场稳定,以及欧洲央行已经出手控制欧债危机,美国债息亦没有急升,但这些因素都未能安抚投资恐慌的情绪,美股昨天早段仍大泻不止.
* 其他:
--楼市受环球经济动荡及政府出招等多方面影响,香港整体物业交投转缓,高纬环球预料,第三季整体交投按季挫四成,楼价最多回调5%,商厦租赁市场仍平稳发展,惟升幅将收窄.
--广东电网公司与香港中华电力公司昨签署续购电协议,广东电网公司向香港方面在年度合同约定之外,增购10亿千瓦时的电量额度,以缓解广东供电的紧张局面.
--明丰珠宝(0860.HK)宣布引入LVMH旗下的基金L Capital Asia为策略投资夥伴,L Capital持有明丰8.61%股权,成为主要股东,并且已高过明丰主席王志民所持有的8.2%.王志民称,L Capital会在明丰董事会有一席之位,但不会主导公司,运营业务仍将归他所控.
--高盛昨日把3个月、6个月和12个月的金价预测分别调高至1,645美元、1,730美元和1,860美元.黄金相关股份普遍逆市造好,招金矿业(1818.HK)和灵宝黄金(3330.HK)分别升5.3%和3.1%,连还未正式投产黄金的国际资源(1051.HK)亦升3.7%.(完)
注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.
--整理 黄运涛; 审校 张喜良
能源服务企业贝克休斯(Baker Hughes) 周五表示，2月3日当周，美国活跃钻机数量增加17座，总数达到583座，为2015年10月以来最高。(完)
纽约 当日 今年来 2016年 最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价 欧元/美元 1.0782 1.0781 +0.01 +2.56 1.0513 美元/日圆 112.27 112.70 -0.38 -3.94 116.87 欧元/日圆 121.09 121.49 -0.33 -1.66 123.14 美元/瑞郎 0.9917 0.9924 -0.07 -2.56 1.0178 英镑/美元 1.2491 1.2485 +0.05 +1.26 1.2336 美元/加元 1.3018 1.3022 -0.03 -3.07 1.3430 美元/离岸人民币 6.7988 6.8003 -0.02 -2.49 6.9726 澳元/美元
经济指标 时段 最新值 前月(季)值 下次公布时间 商品及服务贸易收支(经季节调整,以当前价格计算)* 3月2日 商品及服务收支(亿澳元) 12月 顺差35.11 顺差20.40 出口(较前月) +5% +8.0% 进口(较前月) +1% 持平 零售销售(经季节调整,以当前价格计算)