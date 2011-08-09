〔中港个股〕中兴通讯冀五年内美国成为其全球最大市场(更新版2)

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* 预计未来三年美国市场手机出货每年倍增

* 冀2015年美国超过中国本土,成为其全球最大市场

* 有信心全年出货8,000万部手机,智能终端1,200万部

* Skate手机本月在欧洲率先推出

作者 林琦/黄运涛/李素婷

路透上海8月9日电---已稳居全球第五大手机生产商的中兴通讯(000063.SZ)冀望今後在美国市场能大展身手.公司预计,未来三年,美国市场手机出货量能保持每年倍增的势头,期望2015年前美国能超过中国本土市场,成为其全球最大市场.

上半年公司手机出货形势不错,中兴通讯(0763.HK)高层周二表示,有信心完成全年8,000万部手机的出货目标,今年全年预计将推出30款智能终端,目标为智能终端出货量达1,200万部.

中兴通讯执行副总裁何士友在一小型媒体会上表示,"美国市场的成功,才能证明国际化的成功...就象要想成为国际影响星,一定要以进入好莱坞为标准是一样的."

公司稍早公布,上半年终端总体出货量达6,000万部,其中手机出货量达3,500万部,同比增长约30%,智能终端业务成为重点,上半年销量达500万部,同比增长400%,其中智能手机为450万部.

去年起,中兴通讯手机开始与AT&T(T.N)等美国四大运营商合作,大规模进入美国市场,上半年其美国市场增速高达300%.目前美国市场占公司手机全球销售不足10%,而中国市场约占35%份额,欧洲市场约占15-20%的份额.

上半年,中兴通讯手机在中国市场的增速超过20%,而伴随Blade、Light等智能机型的持续热销,公司在欧洲市场的手机出货增速亦超过30%.

据调研机构IDC报告,中兴通讯今年前两季依然稳居全球手机厂商第五位,是前五大厂商中唯一的中国厂商,市场份额由去年同期的3.3%上升至4.5%.在这五大手机厂商,中兴通讯与苹果(AAPL.O)是仅有两家保持30%以上增速的厂商.

终端部门营收约占中兴通讯集团营收的三分之一,与有线及无线两个部门形成三足鼎立格局.公司方面预计,由于上半年手机销售单价的提高,手机方面的营收同比增速将更快.

中兴通讯A股周二早盘收报19.40元,跌0.27元或1.37%;H股早市收报20.05港元,跌4.98%或1.05港元.

**力推明星机型**

下半年中兴还将陆续推出Skate、Windows 7等新款手机,希望能成为未来的明星手机型号.何士友称,公司需要逐步打造出一批明星产品,其产品设计符合市场需求,这样才能支撑中兴的良好发展.

对今年重点打造的中高端智能手机Skate,他介绍指,将于8月在欧洲市场率先发货,法国电信FTE.PA旗下Orange集团将首先使用.美国电信运营商AT&T和Sprint(S.N)亦会在本月或下月采用这款新手机.

至于其在中国的上市时间,估计会与欧洲推出时间有三四个月的间隔,公司已与中国三大运营商,即中国联通(0762.HK)(CHU.N),中国电信(0728.HK)及中国移动(0941.HK)进行相应的入网测试.

公司计划今年Skate手机全球销量超过100万部.而今年圣诞前後,公司还将推出基于微软(MSFT.O)Windows 7系统的新款手机.

中兴通讯去年推出的全球明星机型Blade已累计销售近250万部,销往全球近50个国家的80家运营商.预计该款机型销量将突破500万部.

中兴的竞争对手--华为[HWT.UL]上周推出了其首款能提供云计算服务的智能手机,计划今年出货量达100万部.包括手机、平板电脑及无线网卡等在内,华为公司终端设备部门上半年出货量达7,200万部,同比增长近40%.(完)