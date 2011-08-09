〔港报社评〕丧失三A评级力撑美元地位--信报8月9日

美国失去三A主权评级,引发金融市场昨天剧烈波动,亚太区股市全面下跌,港股一度急挫逾900点;美股昨晚亦一度大跌300点,市场情绪脆弱.照发展形势看,主权债务激化全球经济倒退的风险仍然弥漫不散.虽然美国丧失三A主权评级,但美元独霸的地位难以改变.如今在欧债危机纾缓的情况下,全球金融形势变化的关键,端视乎美国经济的变数.在美国国会通过债务上限议案後,美国债务进一步递增,已是不争事实.昨天,美国短期国债孳息率反轻微下降,反映市场其实对美国失去三A主权评级早已”心中有数”.

经济行为主体.无论是个人、企业或政府,都有通过信用扩张来达到财富积累或促进经济增长的目的.欧美积累的巨额债务问题,在2008年金融危机中相继引爆.为了避免经济陷入衰退,欧美政府一方面以金融“去杠杆化”方式扑灭燃眉之火,另一方面则采取量化货币宽松,以主权信用的方式向市场注资.即使美联储局再推出第三轮货币量化宽松(QE3),藉此刺激经济,但效果成疑.可以说,彻底”去杠杆化”最终意味民众减少支出,政府提高税收,然後把收入再投资到支撑经济的产业,进行资本积累,固本培元.但毕竟这个“改革工程“必须得到社会巨大的凝聚力推动,得来不易,且旷日持久.面对眼前困局,透过通胀来稀释债务负担,维持极低利率的宽松环境,以刺激经济,政策选择无多.

昨天,中国全国人大常委会前副委员长成思危表示,中国应继续坚持在美国公债上的投资,并采取”不买不卖”的策略.中国出售美元资产,当然有损失,然而大手沽售,一旦美元体系动摇,中国的损失更为惨重,并真正危害经济增长的基础.在确保美元“独霸”地位不变的前提下,美国政府继续通过债务货币化,挹注财政赤字,刺激经济,看来已是短期优先政策;以通胀来稀释债务/GDP的负担,也是一条不归之路.从这个角度看,通胀长期化对商品市场的影响,形势发展不容忽视.(P02)