〔港报社评〕美债国王新衣,增再衰退危机--经济日报8月9日

国际评级机构标普对美债喊出国王没穿衣,但市场别无他选,惟有续持美债,令债息不升反跌;环球股市却再急挫,因事件进一步挫伤经济信心,并令美欧困于削赤而无力解救经济,美欧几近束手无策,经济困局难见曙光.近期美国债务上限的政治闹剧,终令标普上周五大喊国王没穿衣,将美国主权降级,剥去AAA最高级别.

美国评级虽降,惟理论上最受打击的美债价格却不跌反升,令10年期国债孳息昨跌穿2厘4,底因是全球资金氾滥,美国还可能推第三轮量化宽松即再猛印钞票,资金除泊入深度与流动性最高的美债市场,根本难有替代选择.但美债价格虽升,环球股市却急挫,因美债降级凸显美欧经济深陷困局,且更很可能继续恶化.

美欧眼前最急切问题是经济复苏失却後劲,将可能坠进再衰退深渊,但自2008年金融海啸至今,美欧多次多方位下药,却无法令经济康复,危机反而愈陷愈深,如由金融机构直烧往政府本身,美欧已呈无计可施的困境.标普对环球经济多踩一脚,将美国主权评级降级,并警告未来6至24个月内有三分一机会,因美国财政状况与政治争拗而再次降级,如此局面下,美国固要加力控制财赤,甚至加力削赤,同陷困境的欧洲如英、法等亦不得不警惕,会否被降评级,惟有加码削赤.美欧经济疲弱还要加强力度紧缩,环球经济危险可见.

此外,美国人一直相信,美国是全球最伟大、最强大国家,其国家信用绝对牢不可破,此信念现在活生生地被标普所敲裂,难免打击美国消费者与企业对经济的信心,若要依靠消费或投资拉经济出困局,将难上加难.倍添经济压力,冲击股市信心.美国联储局在此环境下纵推第三轮量宽,在美国国民信心不振下,药效只会较首两轮更弱、後遗症更多,不能寄厚望.标普拆穿美债国王没穿衣的游戏,虽只是道出事实,但对美国经济恐怕是雪上加霜,美欧再陷衰退的风险正急步上升,两地很可能相继再量宽,图拖得一时是一时.如此格局下,环球金融市场势将压力不断,令熊市忧虑急升.(A04)