〔港报社评〕美债国王新衣,增再衰退危机--经济日报8月9日

国际油市：美国制裁伊朗提振油价小涨，但美国产量上升抑制涨势
能源服务企业贝克休斯(Baker Hughes) 周五表示，2月3日当周，美国活跃钻机数量增加17座，总数达到583座，为2015年10月以来最高。(完)
国际评级机构标普对美债喊出国王没穿衣,但市场别无他选,惟有续持美债,令债息不升反跌;环球股市却再急挫,因事件进一步挫伤经济信心,并令美欧困于削赤而无力解救经济,美欧几近束手无策,经济困局难见曙光.近期美国债务上限的政治闹剧,终令标普上周五大喊国王没穿衣,将美国主权降级,剥去AAA最高级别.
美国评级虽降,惟理论上最受打击的美债价格却不跌反升,令10年期国债孳息昨跌穿2厘4,底因是全球资金氾滥,美国还可能推第三轮量化宽松即再猛印钞票,资金除泊入深度与流动性最高的美债市场,根本难有替代选择.但美债价格虽升,环球股市却急挫,因美债降级凸显美欧经济深陷困局,且更很可能继续恶化.
美欧眼前最急切问题是经济复苏失却後劲,将可能坠进再衰退深渊,但自2008年金融海啸至今,美欧多次多方位下药,却无法令经济康复,危机反而愈陷愈深,如由金融机构直烧往政府本身,美欧已呈无计可施的困境.标普对环球经济多踩一脚,将美国主权评级降级,并警告未来6至24个月内有三分一机会,因美国财政状况与政治争拗而再次降级,如此局面下,美国固要加力控制财赤,甚至加力削赤,同陷困境的欧洲如英、法等亦不得不警惕,会否被降评级,惟有加码削赤.美欧经济疲弱还要加强力度紧缩,环球经济危险可见.
此外,美国人一直相信,美国是全球最伟大、最强大国家,其国家信用绝对牢不可破,此信念现在活生生地被标普所敲裂,难免打击美国消费者与企业对经济的信心,若要依靠消费或投资拉经济出困局,将难上加难.倍添经济压力,冲击股市信心.美国联储局在此环境下纵推第三轮量宽,在美国国民信心不振下,药效只会较首两轮更弱、後遗症更多,不能寄厚望.标普拆穿美债国王没穿衣的游戏,虽只是道出事实,但对美国经济恐怕是雪上加霜,美欧再陷衰退的风险正急步上升,两地很可能相继再量宽,图拖得一时是一时.如此格局下,环球金融市场势将压力不断,令熊市忧虑急升.(A04)
注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场.
能源服务企业贝克休斯(Baker Hughes) 周五表示，2月3日当周，美国活跃钻机数量增加17座，总数达到583座，为2015年10月以来最高。(完)
纽约 当日 今年来 2016年 最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价 欧元/美元 1.0782 1.0781 +0.01 +2.56 1.0513 美元/日圆 112.27 112.70 -0.38 -3.94 116.87 欧元/日圆 121.09 121.49 -0.33 -1.66 123.14 美元/瑞郎 0.9917 0.9924 -0.07 -2.56 1.0178 英镑/美元 1.2491 1.2485 +0.05 +1.26 1.2336 美元/加元 1.3018 1.3022 -0.03 -3.07 1.3430 美元/离岸人民币 6.7988 6.8003 -0.02 -2.49 6.9726 澳元/美元
经济指标 时段 最新值 前月(季)值 下次公布时间 商品及服务贸易收支(经季节调整,以当前价格计算)* 3月2日 商品及服务收支(亿澳元) 12月 顺差35.11 顺差20.40 出口(较前月) +5% +8.0% 进口(较前月) +1% 持平 零售销售(经季节调整,以当前价格计算)