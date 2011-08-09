〔香港个股〕SOHO中国斥资近19亿元人民币收购上海一商业物业

SOHO中国的声明称,拟收购的项目为嘉瑞国际广场办公大楼(包括地库但不包括24楼及地库40个车位),可售总建筑面积约42,972平方米.完成收购後将易名为"SOHO世纪大道".

以北京起家的SOHO中国称,这为其于上海作出的第九项收购,并为其在浦东区的首个项目.