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亚洲 | 2011年 8月 9日 星期二 09:13 BJT

〔香港个股〕SOHO中国斥资近19亿元人民币收购上海一商业物业

路透香港8月9日电---中国商业房地产商--SOHO中国(0410.HK)周二宣布,将斥资18.9亿元人民币收购上海浦东一幢商业大楼,继续扩大公司在上海的版图.

SOHO中国的声明称,拟收购的项目为嘉瑞国际广场办公大楼(包括地库但不包括24楼及地库40个车位),可售总建筑面积约42,972平方米.完成收购後将易名为"SOHO世纪大道".

以北京起家的SOHO中国称,这为其于上海作出的第九项收购,并为其在浦东区的首个项目.

SOHO中国周一收报6.4港元,过去一个月下跌8.5%.(完)

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--记者 梁慧仪; 审校 林高丽

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