〔港报社评〕联汇迷思港府欠市民一个解释--明报8月9日

评级机构标准普尔下调美国主权信贷评级,美国由官方到民间反弹甚大,质疑标普的降级.评级机构的公信力,确有值得斟酌之处,因为2008年金融海啸一役,它们对一些有问题次按抵押证券给予高评级,不过,标普下调美国信贷评级的理据,若是信口开河,未引起广泛共鸣和认同,环球股灾就不会出现.所以,标普把美国降级的理据最重要,以此检视美国和本港的回应,我们发现美国为了面子尊严,反应过度,香港则是里子着火,却仍然老僧入定,抱着联系汇率迷思地一本通书看到老.

标普评级成为既定事实之後,美国民主党和共和党相互推诿责任,正好说明两党缠斗方兴未艾.标普下调美国信贷评级的理据,获得普遍共鸣和认同,标普主权评级委员会主席钱伯斯明确表示,未来半年至2年,仍有三分一机率再下调美国信贷评级,情况包括若美国财政恶化,或国会陷入党争,无法就减赤达成共识等.

28年时移世易,联系汇率稳港还是累港?反观香港,财政司长曾俊华和香港金管局总裁陈德霖昨日回应此事时,着重信心喊话,强调美国国债为非常安全和流动性最高的投资和避险工具;另外,陈德霖除了称联系汇率行之有效,是香港金融和货币稳定的基石,“我们无意作出改变”之外,还表示目前环境下,外汇基金的投资策略,不会因为评级调低而改变.

随着过去10年美元实质贬值31%,加上人民币持续强势升值,港元购买力显着下降,反映在民生承受高通胀、高楼价、高租金等,都与联汇直接、间接有关.现实生活上,联汇之于市民,未见其利,先见其害.并非要求港府即时改动联系汇率,但是格林斯潘的”不断印钞票还债”论调、标普可能”再降级”的警告,若一旦成为事实,届时香港将如何自处?难道跟随美元沉沦是香港不能摆脱的宿命?联系汇率关乎每一名市民的切身利益,港府执意坚持,必须提出使人信服的资料和理据,因为曾经连续21个月没有发展商勾地,港府官员也说勾地机制行之有效,市民不要这些空话.总之,今时今日港府坚持联系汇率,就要给700万市民一个解释.(A03)