《香港报摘》--其他报纸重要消息8月9日

* 明报

--明丰珠宝(0860.HK)王志明表示,希望自营品牌每年在内地增加50个零售点,预计至2015年集团的零售分销网络点将逾千个.

* 星岛日报

--政府推出的首幅限量地--九肚山豪宅地王,安排于今天拍卖.业界估计,地皮成交价将介乎70亿港元至略高于90亿港元.

--招商银行(3968.HK)(600036.SS)预期上半年录得股东应占纯利185亿元人民币,按年增长40.12%.

--汇丰银行(0005.HK)(HSBA.L)在坚持四个月不减人币储蓄利率後,周一(8日)宣布将5,000港元以上存款利率,由0.45厘调低至0.25厘.

* 苹果日报

--中原地产研究部数据指出,上月登记现楼私人住宅按揭宗数7,778宗,扣除入伙楼花,料二手私宅楼按约7,500宗,较6月录8,700宗下跌1,200宗,跌幅14%.

--金界控股(3918.HK)公布,截至6月底止中期纯利按年增1.18倍至4,591.6万美元,每股盈利2.21美仙,派中期息12.01仙,相当于派息率约70%.

* 东方日报

--中海发展(1138.HK)披露,与中国海运及中海财务订立第一份委托贷款协议,据此中国海运委托中海财务向中海发展提供一笔共30亿元人民币的贷款;及与广州海运及中海财务订立第二份委托贷款协议,据此广州海运委托中海财务公司向中海发展提供一笔合共4亿元人民币的贷款.

* 文汇报

--中国房地产商中国海外发展(0688.HK)公布,7月销售80.6亿港元,销售面积49.3万平米,同比分别增加62.8%及16.3%,但较6月环比下跌33.6%及22.4%.

* 大公报

--利福国际(1212.HK)公布,今年上半年中期纯利急增三成至8.07亿港元.董事总经理刘銮鸿透露,集团7月份同店销售增长维持第二季约30%水平.

--据华尔街日报引述消息人士指出,由私募基金凯雷入股的内地开元酒店集团拟9月来港上市,集资约4亿美元.该行已委任德意志银行及摩根士丹利安排上市事宜.(完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.