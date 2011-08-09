《香港报摘》--其他报纸重要消息8月9日

国际油市：美国制裁伊朗提振油价小涨，但美国产量上升抑制涨势
能源服务企业贝克休斯(Baker Hughes) 周五表示，2月3日当周，美国活跃钻机数量增加17座，总数达到583座，为2015年10月以来最高。(完)
* 明报
--明丰珠宝(0860.HK)王志明表示,希望自营品牌每年在内地增加50个零售点,预计至2015年集团的零售分销网络点将逾千个.
* 星岛日报
--政府推出的首幅限量地--九肚山豪宅地王,安排于今天拍卖.业界估计,地皮成交价将介乎70亿港元至略高于90亿港元.
--招商银行(3968.HK)(600036.SS)预期上半年录得股东应占纯利185亿元人民币,按年增长40.12%.
--汇丰银行(0005.HK)(HSBA.L)在坚持四个月不减人币储蓄利率後,周一(8日)宣布将5,000港元以上存款利率,由0.45厘调低至0.25厘.
* 苹果日报
--中原地产研究部数据指出,上月登记现楼私人住宅按揭宗数7,778宗,扣除入伙楼花,料二手私宅楼按约7,500宗,较6月录8,700宗下跌1,200宗,跌幅14%.
--金界控股(3918.HK)公布,截至6月底止中期纯利按年增1.18倍至4,591.6万美元,每股盈利2.21美仙,派中期息12.01仙,相当于派息率约70%.
* 东方日报
--中海发展(1138.HK)披露,与中国海运及中海财务订立第一份委托贷款协议,据此中国海运委托中海财务向中海发展提供一笔共30亿元人民币的贷款;及与广州海运及中海财务订立第二份委托贷款协议,据此广州海运委托中海财务公司向中海发展提供一笔合共4亿元人民币的贷款.
* 文汇报
--中国房地产商中国海外发展(0688.HK)公布,7月销售80.6亿港元,销售面积49.3万平米,同比分别增加62.8%及16.3%,但较6月环比下跌33.6%及22.4%.
* 大公报
--利福国际(1212.HK)公布,今年上半年中期纯利急增三成至8.07亿港元.董事总经理刘銮鸿透露,集团7月份同店销售增长维持第二季约30%水平.
--据华尔街日报引述消息人士指出,由私募基金凯雷入股的内地开元酒店集团拟9月来港上市,集资约4亿美元.该行已委任德意志银行及摩根士丹利安排上市事宜.(完)
注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.
--整理 萧萍/何彦彤; 审校 黄运涛/林高丽
能源服务企业贝克休斯(Baker Hughes) 周五表示，2月3日当周，美国活跃钻机数量增加17座，总数达到583座，为2015年10月以来最高。(完)
纽约 当日 今年来 2016年 最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价 欧元/美元 1.0782 1.0781 +0.01 +2.56 1.0513 美元/日圆 112.27 112.70 -0.38 -3.94 116.87 欧元/日圆 121.09 121.49 -0.33 -1.66 123.14 美元/瑞郎 0.9917 0.9924 -0.07 -2.56 1.0178 英镑/美元 1.2491 1.2485 +0.05 +1.26 1.2336 美元/加元 1.3018 1.3022 -0.03 -3.07 1.3430 美元/离岸人民币 6.7988 6.8003 -0.02 -2.49 6.9726 澳元/美元
经济指标 时段 最新值 前月(季)值 下次公布时间 商品及服务贸易收支(经季节调整,以当前价格计算)* 3月2日 商品及服务收支(亿澳元) 12月 顺差35.11 顺差20.40 出口(较前月) +5% +8.0% 进口(较前月) +1% 持平 零售销售(经季节调整,以当前价格计算)