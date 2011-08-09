〔港报社评〕廉价水难求市民宜节约--星岛日报8月9日

香港水务署展开市民家居用水习惯调查.地球水资源愈来愈珍贵,香港对东江水的需求亦面对广东省多个城市的竞争.东江供水协议今年届满,中国通胀成本和人民币升值,势必构成庞大的加价压力.无论为履行地球公民责任,还是为纳税人节省开支,港人都有需要节约用水.

港人节省用水意识不足,原因是得到政府巨额补贴,水费16年来都没有随成本上涨而调高,占家庭开支不算大.与10年前比较,香港人均用水不减反升,平均每人用多了5%食水.在这期间,面对人口膨胀、工业污染及气候变化,全球食水资源愈来愈紧张,联合国估计地球上每六个人,就有一个得不到清洁安全的食水供应.各国对保护食水资源的投资愈来愈重,本来近乎免费的食水,正逐步发展成一盘生意.

十多年来,加价压力都是由纳税人承担补贴.港府十多年前提出加水费的构思,企图以用者自付的原则,逐步走向收支平衡,受到市民强烈反对,原因之一是水管老化,导致逾20%食水渗漏浪费.港府现时以每月30公里的速度,更换及修复全港3,000公里老化水管,最迟4年後竣工.

食水作为民生最基本需要,政府补贴市民适量用水,做法合理,但是浪费的部分就不应该由公帑补贴.香港人均用水量上升,而且比全球人均用水量高出近30%,应大有节约空间.用水效益标签计画,不及能源效益标签计画深入民心.东江水不再无限量供应,价钱又不断提高,港府及环保组织,宜加强宣传教育市民珍惜用水的概念和节约用水的途径.(A06)