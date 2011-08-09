〔港报财经评论〕逆向分段吸纳合短炒--信报8月9日

逆向分段吸纳合短炒 /陆文

立秋之日,港股低开後即市大幅波动,予人有争秋夺暑、好淡反覆的感觉,港股在上周确认”真”死亡交叉之日,大市一度累积近2,000点跌幅,昨天恒指一度考验20,000点後尾市反弹,收报20,490点,成交金额接近1,000亿港元.欧盟领袖传入市购买意大利国债,令孳息回落,无疑对市场信心已造成损害,同样地,早前美国两党在国债上限问题的政治化亦构成信心危机,标普以创历史式下调美国评级,联储局前主席格林斯平明言美国无违约风险,主要是可印钞票支付,亦深信引发基金沽货有限,但早段道指期货一度跌逾300点,令不少香港基金面对赎回压力,须沽货套现.

随着恒指一如预期跌至19,500-21,500点这一个新的上落区域,建议投资者可在20,500-19,500点这水平分段吸纳,严定18,500点为止蚀位,由于重磅股成大户炒上落工具,短期应持续以货源相对归边的二三线强势股为候机吸纳对象,估计短期底部应以”W”型及背驰後出现,因此,在风高浪急的日子下,以个股值博率作分段吸纳策略,在吸纳区把早前投入的30%资金略为增加至40%,在上落市主导下持太多现金作用不大,特别是在真死亡交叉确认後,未来最少有3-4个月不会出现另一个上升浪,但期内上落幅度在目前有不少造好造淡的衍生工具下,足以令短线投机者带来不少赚钱机会,而个别强势股亦将成资金进一步流入的追捧对象.

各国有形之手面对政经危机下依然有出手稳定短期市况的能耐,可预期联邦储备局亦将以不一样的QE3出手,上周建议投资者对D Day提升国债上限不宜博一博,但在经过近日外围的全方位震盪,恒指已累跌1,400多点,个别跌至具值博率的水平,特别一批强势股如濠赌股和珠宝消费股,以及昨天共有104只逆市上升、有业绩支持的强势股,均可视为短期博反弹的对象.上周亦指出,8月份是进入一个逆向思维的投机时段,对个别缺乏深切认识及在不当时段进行买卖者,不妨靠边站,对早前已储备足够资金作入市捕捉个别强势股者,亦可在预计的19,500-21,500点炒上落.当然,後市一旦确认为另一个金融风暴冲击及全球系统失控,再作别论,不要忘记港股与个股在过去两个月已完成去泡沫化,目前投资市场过分受情绪化变数扩大其影响,是大户杀仓的伎俩,在杀尽好仓後,提防淡仓亦会是挟上的对象.整体而言,死亡交叉下有反弹无上升,但大上大落走势主导下,令股市变成英雄地.(P27)

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美元难逃一跌 /苏子

上周五市场收市後,美国主权信用评级突然被评级机构标普下调一级至AA+,使美国失去了AAA的最高评级,对昨天的金融市场造成重大冲击,金融资产价格出现剧烈波动的情况,环球股市显着下挫.不过,汇市的表现却相对地稳定,美元暂时未见出现显着的大型单边跌市,这反映市场仍然视美元为资金避难所,毕竟以美元的体积、市场深度及流动性,暂时仍没有其他货币可以把之取代,加上市场深信美国不可能出现违约情况,故美元在避险资金支撑下,才得以在昨天避免出现一泻如注的跌势.不过,昨天金价再创历史高位,昨天亚洲市尾段曾高见1,715.30美元,此高位已较上世纪80年初所造的850美元历史高位上升逾倍了.而金价之所以可以一升再升,原因则与更多资金选择以黄金作为避险工具.至于其他避险货币如日圆及瑞郎,即使受浓烈的干预阴影所浓罩,但仍能受到不少避险资金追捧,表现远较美元出色.

从市场目前的避险资金只是有限量流入美元来看,反映美元因避险资金流入而得到的支撑力并不坚固,稍後一旦市场沽售美元的力量大于避险资金所带来的支撑力,相信美元仍然逃不过大幅下跌的命运,美汇指数将会下破上月27日所造的73.42低位,并考验今年5月份的72.70低位.倘若市场上庞大的美元沽压成功战胜了避险资金支撑美元的力量,并令不少避险资金因此出现损失的话,相信只会使更多避险资金放弃以美元作为避险工具,结果金价、日圆及瑞郎将继续造好.至于澳元及纽元这些较高风险的高息货币,则会出现较强的抗跌力,不致与环球股市出现同步的跌幅,而美元整体走势则以反覆寻底为主.目前美国已被下调评级,相信这已无可避免影响到世界对美元资产的信心.虽然各国的财金官员已经纷纷站出来唱好美元资产,但相信这些财金官员的言论只能令美元保持较为稳定的走势,避免因市场出现恐慌性抛售情况而已.

故一旦市场的恐慌情绪缓和下来,担心不少对美元资产後市信心已告动摇的投资者,或会采取逢高沽出的策略.换言之,美元在目前市场已陷入风头火势下反而不会明显下跌,但若然环球股市的跌势回稳过来,料届时美元才会面对严峻的沽压.由于美国评级突然被下调,故目前较难预测联储局会否推出QE3措施.倘若联储局本周议息後并没有提及是否推出QE3,相信美元的走势较大机会在本周较後时间重拾弱势.(P29)